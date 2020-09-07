43-річна українська гумористка і актриса "Квартал 95" Олена Кравець здивувала квітучим виглядом після хвороби

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кравець опублікувала сторіс, в якій запросила своїх шанувальників на іронічні читання, які пройдуть в Одесі. Артистка чудово виглядала, на ній був рожевий піджак в клітку, обличчя було відпочившим і щасливим. Образ красуня доповнила перловими сережками.

Як відомо, нещодавно Олена Кравець перехворіла китайським вірусом. Тепер, судячи з усього, актрисі набагато краще.

"Завтра!!! #іронічні читання. Нові оповідання з нової книги Олени Андрейчикової",-підписали відеозвернення Олени на одному з фан-акаунтів.

"Приходьте, будь ласка, на це прекрасне побачення. Я дуже люблю цю локацію, це моє, можна сказати, місце сили. Буду рада всіх вас бачити. Сподіваюся, цей вечір вам запам'ятається", - звернулася Кравець до підписників.

Відзначимо, що Олена Кравець вже не вперше пробує себе в проектах крім «Квартал 95». Артистка брала участь в "Танцях з зірками". Вона пробує себе в сольних виступах і в якості спікера. Крім цього, Кравець дебютувала у спільній з Сергієм Бабкіним пісні.

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