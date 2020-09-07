Молода дружина 53-річного актора Венсана Касселя Тіна Кунакі похвалилася розкішною фігурою на новому відвертому знімку

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на Instagram дівчини.

На опублікованій фотографії Кунакі позує, лежачи на пляжі, на дівчині немає ніякого одягу.

Звертає на себе увагу засмаглий колір шкіри Тіни і млосно прикриті очі. Дівчина лежить на піску, поклавши голову на ліву руку, частина піску прилипла до її бархатистій шкірі з чого можна зробити висновок, що Тіна недавно викупалася.

"Пісочний", - коротко підписала свою фотографію знаменитість.

Шанувальники засипали зірку захопленими коментарями.

"Красуня! Дуууже красива " дуже елегантно, надзвичайно чуттєво! Вау! Красиве фото", - написали вони під постом Тіни.

Politeka писала, що 23-річна дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі змусила шанувальників ламати голови після пари нових знімків у соцмережі. На своїй сторінці в Instagram модель опублікувала дві фотографії, на яких позує поруч з 53-річним чоловіком, будучи на останніх термінах вагітності.

Майбутня мама позує у фіолетовому облягаючому платті, а поруч сидить чоловік, який посміхається і тримає руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт і уважно дивиться в камеру. На другому знімку вона перевела погляд убік, загадково посміхаючись. При цьому видно, що пара щаслива разом.

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