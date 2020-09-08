Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої сідниці, записала спекотне відео на пляжі

Модель вирішила повеселитися на камеру, при цьому демонструючи фігуру, якою дуже пишається, пише Politeka.net. На відео зірка позує на пляжі приміряючи на себе відверті купальники. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

Зірка постала в крихітному бікіні і міні-шортах. Маленький купальник тримався на бретельках, що обвили шию Кортес.

Міні-шорти виглядали дуже спокусливо завдяки відвертому крою,що оголює головну гордість зірки - пружні сідниці.

Зверху неперевершена Сьюзі накинула чорну сіточку, яку розвіював вітер.

Також модель одягала і білий купальник з великим вирізом, що оголює трохи розкішні форми і пружне тіло.

Модель всіляко згиналася, щоб показати свої апетитні місця у відвертих нарядах.

За сім годин пост зібрав майже 14 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі, очікувано, вразилися красі зірки.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала в білому купальнику, який був настільки відвертим, що навряд чи прикривав принади.

Модель опустилася на коліна, зануривши ноги в пісок. Вона трохи відкинулася назад.

Білий купальний наряд відкривав види на пишні груди і пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала в одній нижній білизні тілесного кольору з червоним мереживом. Маленькі ліфчик і трусики ідеально підкреслили неймовірні принади зірки, які сяяли від лосьйону.

Груди ніби налилися і намагалися "вислизнути" з настільки тісної білизни.

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