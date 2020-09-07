Розкрито нюанси впровадження реєстру домашніх тварин в Україні

Про це пишуть Вести.

Такий сюрприз вирішили піднести українцям "слуги народу".

Всім тваринам планується присвоїти унікальний ідентифікаційний номер, а відомості про їх стан здоров'я, переміщення і власників занести в спеціальну базу. Поки в документі є норми про платну реєстрацію тварин, але автори ініціативи обіцяють це виправити.

Якщо українці не вноситимуть тварин до реєстру, то їх заборонять транспортувати, а щодо власників виписуватимуть штрафи.

Функції контролю за виконанням норм проекту автори документа планують покласти на поліцейських.

Реєстрацію можна буде перевірити при транспортуванні тварин, адже у силовиків не буде прав ходити по квартирах/будинках.

"Якщо ви взяли тварину з собою в громадський транспорт, то в такому випадку поліція за допомогою спеціального зчитувача зможе перевірити реєстрацію тварини. І якщо виявиться, що вона не зареєстрована, то його власника чекає штраф. Тим самим підтверджується безпека, адже господар повинен брати довідку про те, що у тварини немає сказу і т.п", - пояснює фахівець Сергій Харьков.

Перевірити реєстрацію можуть на прийомі у ветеринара. Тварину можуть зареєструвати на місці, а в разі відмови власника співробітники лікарні мають право викликати правоохоронців для подальшої перевірки.

Раніше ми вже розповідали про нові штрафи для українців.

Так, влада хоче карати тих водіїв, які "скручують" пробіг у своїх автомобілях. Якщо відключити кабель щитка приладів або трос спідометра, щоб під час їзди кілометраж не враховувався, то це загрожує штраф у розмірі 3400 грн.

Якщо при першій реєстрації розмитненого ТЗ показання одометра будуть менше тих, що були заявлені на митниці, то доведеться заплатити 17 000 грн.

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