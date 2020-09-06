Відомий український артист Андрій Данилко, якого знають за образом Вєрки Сердючки, порадував шанувальників рідкісним архівним кадром

Як передає Politeka.net, незвичайний знімок він опублікував у себе в Instagram, приурочивши його до Дня народження відомого музиканта, соліста групи "Ласковый май" Юрія Шатунова. На фото Данилко стоїть в обнімку з легендою 80-х. Обидва хлопці виглядають дуже молодо.

"З Днем Народження, Юра!",- підписав фото Данилко

За півгодини пост артиста зібрав понад 5 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Як можна бути таким красивим", " Боже! Які красиві!", "Ооо яке ексклюзивне фото) клас. З днем народження Юрія)", "Ого, яка фотографія.🔥Талановиті красені», «який Ви красивий», «дві легенди точно», "які гарні хлопці", - пишуть користувачі мережі.

Як стало відомо, 6 вересня Шатунову виповнилося 47 років. Його зоряний час прийшовся на кінець 80-х. Саме в цей час група "Ласковый май" мала неймовірну популярність. Правда, після відходу Шатунова колектив розвалився. Сам Шатунов довгий час займався сольною кар'єрою. Кілька його альбомів були досить успішними.

Раніше ми писали, що Андрій Данилко спантеличив новим образом і зміною іміджу мами. Сам Данилко позував в образі чоловіка, а «мама» - світської левиці.

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка з відчайдушною мамою здивували "поповненням", яскраві кадри:"Роднуля".

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка разом з мамою в масках приголомшили звісткою, що сталося: "Цариця Небесна...".

Також Politeka писала, що Данилко поруч з Русланою і Джамалою налякав травмованою ногою: «дострибався».