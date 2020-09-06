Українцям повідомили про нові штрафи, які вдарять по сімейному бюджету

Зокрема, карати хочуть як власників "скручених" автомобілів, так і тих, хто проводив ці маніпуляції.

Тому доведеться вказувати пробіг в різних документах (митній декларації, страховому полісі та ін.). Законопроект № 4039 був зареєстрований 2 вересня.

Для цього пропонується ввести адміністративну відповідальність за подібне шахрайство, а також почати вказувати пробіг ТЗ в різних документах: митної декларації, свідоцтві про проходження техогляду, страховому полісі та інших.

Наприклад, якщо відключити кабель щитка приладів або трос спідометра, щоб під час їзди кілометраж не враховувався, то це загрожує штраф у розмірі 3400 грн.

Якщо під час будь-яких реєстраційних дій з ТЗ або при проведенні техогляду буде виявлено показник одометра менший, ніж той, який раніше був зафіксований в єдиному державному реєстрі, штраф складе 8 500 грн.

Якщо при першій реєстрації розмитненого ТЗ показання одометра будуть менше тих, що були заявлені на митниці, то доведеться заплатити 17 000 грн.

Тих, хто пропонує послуги зі скручування, чекає штраф в 34 000 грн. Якщо власник ТЗ, в якому виявили зменшення показників одометра, не повідомить, хто «скручував», то цей штраф доведеться сплатити йому.

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