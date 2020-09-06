Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала, як провела день народження

На фото Тетяна здалася в квітковій сукні з величезним декольте. Красуня не одягала білизну, як і більшість красунь на вечірці. Дівчата святкували день народження Котової. На першому фото вони тримали в руках келихи з шампанським. На другому знімку можна побачити зірок за столом, а на третьому - всі зібралися для групового фото. Тетяна в руках тримала піднос з полуничкою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочу запам'ятати нас такими веселими, щасливими, легкими і яскравими. Цей вечір назавжди в моєму серці, Тепер і в Instagram. Дякую вам мої хороші, що знайшли час прийти і піти у відрив, разом зі мною", - написала Тетяна.

Фанати, включаючи учасниць вечірки, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Які ми красиві", "ви такі позитивні і красиві все, життєрадісний, так приємно дивитися на ці фотографії", "Танюша, дорога які приголомшливі фотографії вийшли і всі такі радісні і щасливі на них", "Уф, які красиві дівчата", ""Такі солодкі".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи "ВІА Гра" Тетяна Котова похвалилася розкішним букетом від невідомого шанувальника.

На своїй сторінці в Instagram ефектна красуня виклала новий знімок, на якому позує з величезним букетом червоних троянд. Квітів так багато, що вони займають майже всю фотографію.

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