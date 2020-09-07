Артистки вміло підкреслюють достоїнства завдяки стильним, яскравим і ефектним нарядам

Цього року одним із трендів став одяг з прозорою тканиною. Сітчасті сорочки, прозорі штани, блузки з намистом і тонкої нитки, а також сукні з повністю прозорим низом і доповненням з боді.

Знаменитості встигли приміряти незліченну безліч образів, проте вбрання з прозорими елементами виявилися одними з найпопулярніших серед шанувальників, які обговорювали образи зірок. Представляємо вашій увазі топ-добірку фото артисток, які блищали в прозорих нарядах.

Надя Дорофєєва не рідко демонструє фігуру в стильних нарядах і блищить в нових образах, які рекламує для просування власного магазину. Прозоре плаття для модної зйомки в поєднанні з чорною білизною, а також прозора накидка з темними бікіні були одними з найбільш провокативних нарядів Наді.

Модель Емілі Ратаковскі представила влітку цілу колекцію одягу з прозорої тканини. При цьому дівчина також засвітилася в ній не тільки біля моря, але і на міських вулицях під час романтичної прогулянки з чоловіком.

Кайлі Дженнер дивує фото в Instagram кожен раз по-різному. Молода міллонерша не любить скромничати, тому завжди підкреслює груди і стегна тонкою тканиною з акцентом на свої достоїнства.

У Світлани Лободи свій стиль, якому вона слідує вже не один рік, артистка любить унікальні і дуже яскраві вбрання з безліччю блискіток, вставок і паєток. При цьому нерідко Світлана одягає прозорі сукні і поєднує ті з боді в тон своєму вечірньому образу.

Ані Лорак воліє класичні сукні з мінімально оголеним декольте. При цьому на концертах і фотосесіях зірка блищить в прозорих палаттях "нареченої", а також образі Клеопатри, одягненою в костюм з прозорими брюками з вишивкою.

На 15-Річчі з дня випуску шоу" Світське життя " Настя Каменських одягла не тільки пишну сітчасту накидку з яскраво-рожевого відтінку, але ще і блиснула схудлим тілом в чорному комбінезоні з прозорою сіточкою на стегнах.

Тіна Кароль, також як і Ані Лорак, любить мінімалістичні і класичні вбрання. Однак зрідка співачка розбурхує образами в сукнях з одних бус або ж прозорих, як і в цей раз. Пишне малинове палатье, низ якого відтелан блискітками, виглядало неймовірно не фігурі зірки.

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