Модель Демі Роуз продемонструвала шикарні груди в легкій сукні

Красуня практично кожен день хвалиться своїми великими об'ємами в Instagram, пише Politeka.net. Так, кілька годин тому Демі записала селфі, в якому демонструє достоїнства у відпадному декольте.

Зірка позувала в довгій сукні різних кольорів. Вбрання трималося на тонких бретельках. Глибоке декольте одягу притягувало погляд, адже в ньому показалися великі груди Роуз.

Зірка мило посміхалася, при цьому у всій красі показуючи свої пишні принади. До слова, плаття підкреслило фігуру в цілому і виглядало на знаменитості просто чудово.

Зірка закинула волосся набік, її макіяж складався з пишних вій і красивих блискучих губ.

Варто відзначити, що подібні кадри Роуз зробила на вулиці, мабуть, відправившись на прогулянку в такому вигляді.

На жаль, кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Ймовірно, зірку засипали компліментами в дірект.

Раніше ми повідомляли, що Демі Роуз лежала повністю оголеною на шезлонгу. Апетитні сідниці спокусливо випирали в порівнянні з тонкою талією.

Красуня лежала на животі, тому не було видно її грудей цілком. Однак можна помітити неймовірні розміри, які вона прикрила збоку руками.

Раніше ми писали, що Демі Роуз влаштувала пікантну фотосесію посеред поля, демонструючи розкішну фігуру.

"Вона тільки оговтується, а не озлоблюється», - коротко йдеться в повідомленні.

Користувачі мережі були в захваті від знімка і написали зірці, як вона чудово виглядає.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

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