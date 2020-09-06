Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в сміливому образі

На фото красуня позувала в білій сукні і без білизни. Зірка його спустила, практично оголивши груди. Стегна теж були не одягнені в тканину. Кемпбелл в руках тримала екзотичний фрукт, а сама сиділа в стільці або кріслі. Поруч можна побачити листя квітки. Волосся у Наомі були розпущені, а на обличчі видно яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Гоген натхненний фотографіями, знятими @therealpeterlindbergh @harpersbazaarus. Знято на Ямайці.

Анрі Поль Гоген був французьким художником-постімпресіоністом. Недооцінений до самої смерті, Гоген тепер відомий своїм експериментальним використанням кольору і синтетичним стилем, які відрізнялися від імпресіонізму. Ближче до кінця свого життя він провів десять років у Французькій Полінезії", - написала красуня.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливо красива", "так, моя Ямайська Мін Фам", "Королева", " красиве фото. Хочу, щоб Пітер був поруч, щоб йому розповісти", "деякі з моїх улюблених фотографій"," шалено красива"," можливо, це найкрасивіша історія, яку ви коли-небудь писали","Ідеальні сідниці, вічна весна".

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