Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в сміливому образі

На фото красуня позувала в білій сукні і без білизни. Зірка його спустила, практично оголивши груди. Стегна теж були не одягнені в тканину. Кемпбелл в руках тримала екзотичний фрукт, а сама сиділа в стільці або кріслі. Поруч можна побачити листя квітки. Волосся у Наомі були розпущені, а на обличчі видно яскравий макіяж. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Gauguin inspired pictures shot by @therealpeterlindbergh @harpersbazaarus. Shot in Jamaica 🇯🇲 ♥️ Henri Paul Gauguin was a French Post-Impressionist artist. Unappreciated until after his death, Gauguin is now recognized for his experimental use of color and Synthetist style that were distinct from Impressionism. Toward the end of his life, he spent ten years in French Polynesia.

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"Гоген натхненний фотографіями, знятими @therealpeterlindbergh @harpersbazaarus. Знято на Ямайці.

Анрі Поль Гоген був французьким художником-постімпресіоністом. Недооцінений до самої смерті, Гоген тепер відомий своїм експериментальним використанням кольору і синтетичним стилем, які відрізнялися від імпресіонізму. Ближче до кінця свого життя він провів десять років у Французькій Полінезії", - написала красуня.

Фанати поставили понад 200 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приголомшливо красива", "так, моя Ямайська Мін Фам", "Королева", " красиве фото. Хочу, щоб Пітер був поруч, щоб йому розповісти", "деякі з моїх улюблених фотографій"," шалено красива"," можливо, це найкрасивіша історія, яку ви коли-небудь писали","Ідеальні сідниці, вічна весна".

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