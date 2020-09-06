Модель Кім Лі, яку називають "корейською Кардашьян", вразила полум'яним образом

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно азіатській фотомоделі було присвоєно "звання" азіатської Кім Кардашьян. Це дівчина з Південної Кореї Кім Лі, яка також встигла знятися в ряді фільмів. Не забуває дівчина і про свій блог в Instagram, де демонструє своє тіло в пікантних образах.

Цього разу модель зважилася на новий експеримент зі своєю незвичайною зовнішністю, примірявши лінзи різного кольору. Щоб привернути увагу користувачів мережі вона позувала в екстравагантному вбранні.

Вона приміряла наряд, який зважиться приміряти лише найрозкутіша і найсміливіша дівчина. Образ склали топ червоного кольору зі спущеними плічками і кокетливим замочком посередині, який став родзинкою образу, а також золотий браслет і годинник.

Укладене м'якою хвилею волосся, яскравий макіяж з накладними віями і яскравими губами в нюдовому кольорі – останній штрих до продуманого до дрібниць луку. Наряд підкреслив пишні форми корейської моделі, а також зробив її неймовірно спокусливою і жіночною - її образ став краще, ніж будь-коли.

Шанувальники прийшли в захват і засипали Кім Лі лавиною компліментів.

"Лялька Барбі️️"," так жарко🔥", " як ти можеш бути такою красивою і гарячою одночасно 💯❤", " Чарівний ангел😘 ", "Мені подобається твоя позитивність ✨❤️ це робить тебе сильнішим 😊", "Ось це так", " червоний топ схожий на троянду ❤️ ".

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