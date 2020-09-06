Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала пишні форми на пляжі

Молода модель показує чи не кожен день нові фото в Instagram. Щоб привертати увагу фанатів, Квітко демонструє свої форми в самих різних провокативних нарядах. Підкреслюючи свої достоїнства мереживами, тонкими ниточками замість бікіні або ж сіточкою чи схожою на білизну, Квітко знайшла свій власний стиль.

Зараз Анастасія працює альтернативною моделлю, рекламує пікантну білизну і показує свої найкращі кадри в Instagram. При цьому акцент Квітко робить саме на своїй фігурі. Один з таких кадрів став найбільш обговорюваним в мережі.

Вивалявшись в піску, Квітко блиснула сідницями прямо перед камерою в крихітному білому бікіні. Як і очікувалося, користувачі Instagram написали багато коментарів:

«У тебе завжди є дещо особливе для нас", "ти дуже смілива дівчинка", "Як можна так забруднитися"," зітри цей пісок!", "розмір просто нереальний" « "Пляж - Це те місце, де я хочу бути"," що за нероба", " хто був тими руками, які могли струсити цей пісок?", "моя дівчинка😍 😍 😍", "красива спина💯 🔥 👅 👅"," море зустрічає вас спокоєм і безтурботністю, ви і море - досконала гармонія. Поцілунки", "ти красива і дуже гаряча", - пишуть користувачі.

Шість років тому модель стала відома завдяки першим професійним знімкам російського фотографа. З тих пір, як Анастасію помітили, її кар'єра різко пішла вгору, а сама вона поїхала з РФ в США.

Тепер Квітко проживає в Сонячному місті, кожен день ділиться яскравими фото в соціальній мережі Instagram і дивує своєю фігурою.

Завдяки незвичайним пропорціям, дівчина отримала прізвисько "Російська Кардашьян", хоча сама Анастасія їм незадоволена і без сорому зазначає, що вони не тільки не схожі, а вона сама помітно краще. Втім, не всі поділяють дану заяву, багато хто дивується розмірам стегон і бюста Квітко.

"Просто ідеальна крихта❤️❤️😍😍», «💚💚красива💚 💚«,» потрібно побільше таких жарких кадрів«,» чому ці груди не втримати🤭❤️«, » досить✔️«,» пізно приховувати це, не можна скромничати«,»мила лялька Барбі😍 💐".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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