Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", здивувала відвертими знімками

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Цього разу модель продемонструвала відвертий купальник з "тропічним забарвленням", який покликаний зробити фігуру візуально ідеальною і пропорційною. І зрозуміло, Демі – найкращий приклад, що так воно і вийшло.

Знаменитість позує, стоячи посеред кімнати, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному бікіні у всій красі. При цьому вона показала себе в повний зріст, а на одному з фото пікантно вигнулася, піднявши руки вгору.

Образ зірки доповнила стильна зачіска: волосся вона зібрала в пучок на потилиці, а також яскравий макіяж. Схоже, модель одразу збиралася влаштувати фотосесію.

Користувачі мережі, побачивши нові знімки, почали активно засипати її всілякими компліментами.

"Божество світу краси💜 💎 💜"," як завжди прекрасна"," божественна😘"," чудово💖"," досконалість", "Так що бомба😍 🔥"," ти така красива і ідеальна", "милашка", "тропічна спека та насолода, а не дівчина".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер.