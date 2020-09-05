Українська співачка Ірина Білик вирушила у відпустку і тут же перевтілилася в екзотичну красуню

Як передає Politeka.net, знаменитість скористалася ослабленням карантину і вирушила до столиці Туреччини - Анталії. Вона виклала фото своєї відпустки в мікроблозі соцмережі "Instagram".

Судячи зі знімка, Ірину Білик відобразили у фойє готелю, куди вона заселилася. Виконавиця підібрала собі вельми яскравий і незвичайний образ, який складався з червоного плаття, поверх якого вона накинула халат в східному стилі. На голову зірка одягла капелюх з великим козирком, який надійно захистив її від сонячних променів разом з великими чорними окулярами.

На одному з фото Ірина Білик завмерла на перехосі, що нагадує місток, і задивилася у вікно, показавши туфлі на високих шпильках. Ззаду можна помітити співробітників закладу, які везуть речі.

"Як добре, що кордони вже відкриті і нарешті можна полетіти в улюблену Туреччину. А ви вже встигли куди небудь злітати?",- поділилася співачка.

Зовнішній вигляд Ірини Білик вразив багатьох користувачів мережі, які висловили свою думку в коментарях:

"Чудо в пір'ях"; " Ну прямо диво дивне)"; "Райська Екзотична пташка😻 ❣"; "королева"; "шикарна"; "Це концертний костюм або життя?)))"; "Чудово виглядаєте Ірина, просто цариця🌹"; "А може, це новий кліп?".

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

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