Вокалістка студії "Квартал 95" Віра Кекелія зачарувала ніжним образом з квітами

Як повідомляє Politeka.net, красиві кадри з'явилися на сторінці "жіночого кварталу" в соціальній мережі "Instagram". Співачка постала на фото в смугастій сукні, яка оголила її тендітні плечі, можна також помітити, що дівчина не одягла бюстгальтер. В руки Віра Кекелія взяла досить великий букет з різних кольорів - вони додали композиції яскравих фарб. Образ довершила пишна зачіска з кучерями, які стирчали на всі боки.

У такому вигляді зірка "Жіночого кварталу" позувала біля сірої стіни з вікном. На одному з фото вона променисто посміхається, а на іншому відвернулася з закритими очима, показавши лебедину шию. "Якщо осінь, то така", - наголошується в описі.

Багатьом користувачам соцмережі осінній образ віри припав до смаку, про що вони повідомили в коментарях:

"Вау, Віра! Яка ти карколомна красуня😍 😘 😘 😘"; "прям Українська Мерилін)))";" 🔥 ❤ ️очаровашка"; "дуже стильно і красиво👍👍👍🔥❤️😁"; "Це якийсь капєц! Ти безмежно красива!💜 "; "Як красиво!!! Браво фото майстру!"; "Неймовірна !!! Ця найкраща твоя фотосесія✨ ✨ ✨"; "Казкова фея❤️🔥 🙌 😍".

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