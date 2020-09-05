Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, приміряла модний топ і засвітила зайве

Шість років тому модель стала відома завдяки першим професійним знімкам російського фотографа. З тих пір, як Анастасію помітили, її кар'єра різко пішла вгору, а сама вона поїхала з РФ в США.

Тепер Квітко проживає в Сонячному місті, кожен день ділиться яскравими фото в соціальній мережі Instagram і дивує своєю фігурою. Завдяки незвичайним пропорціям, дівчина отримала прізвисько "Російська Кардашьян", хоча сама Анастасія їм незадоволена і без сорому зазначає, що вони не тільки не схожі, а вона сама помітно краще. Втім, не всі поділяють дану заяву, багато хто дивується розмірам стегон і бюста Квітко.

"Просто ідеальна крихта❤️❤️😍😍», «💚💚красива💚 💚«,» потрібно побільше таких жарких кадрів«," чому ці груди не втримати🤭❤️", «досить ✔️», «пізно приховувати це, не можна скромничати», «мила лялька Барбі😍 💐», «Ти моя богиня, леді мрії», «ти можеш бути моєю дружиною!? #», «Ти така красива», «бездоганна Краса і тіло коханої", "Вау, сексуальний малюк, ти малюк ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️" - пишуть фанати.

До цього дівчина в мокрому бікіні повеселилася в простому білому бікіні з прозорими лямками на стегнах і тоненькою тканини-спеціальному бра замість стандартного ліфчика. Щоб приховати надмірно оголені форми, знаменитість навіть прикрила частину грудей руками знизу, одноко інше виставила, млосно прогнувшись і відкинувши назад мокрі пасма.

Фанати, цілком очікувано, байдужими не залишилися:

"Ти красива з голови до п'ят, але твої величезні Сі * ькі зводять мене з розуму, мамочка», «Камон, дитинко, це дуже круто», «Красива дівчина №1 в світі💖», «зобрази що-небудь особливе для мене, матусі, як гаряче», «повинно бути, це було до її останньої пересадки жиру🤣», «Дамочка мрії така чудова ❤️💕».

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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