Відомий український хореограф Влад Яма похвалився спортивними досягненнями своєї сім'ї

На сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував знімок, на якому позує разом з дружиною Ліліаною, передає Politeka.net.

Вона в спортивних лосинах і топі стоїть, вигнувшись назад і демонструючи ідеальну фігуру, а чоловік тримає її за ногу, присівши поруч і посміхається своєю фірмовою посмішкою.

Хореограф розповів, що разом з коханою пробіг 10 кілометрів.

"Сьогодні Ліліана сумнівалася,бігти чи ні, але чим далі ми бігли, тим більше мені дякувала, що все-таки витягнув 💪 🏼 сонце, літо(незважаючи на календар) і близькі люди – що може бути крутіше суботнім ранком? Правда, мені довелося особливо не солодко: на підйомах потрібно було "брати на буксир" Леона і його самокат...🤷 🏼 Але зате ми зробили це разом! Чого і вам бажаємо!",- пише він.

За його словами, якщо ввечері дав обіцянку, вранці немає ніяких варіантів "відлиняти".

"Це виклик, який допомагає бути активніше і, як результат, більш здоровим! Бігайте з нами, кидайте виклик своїм родичам, колегам і просто знайомим, нас повинно бути ще більше!",- закликав шоумен.

У свою чергу шанувальники оцінили фото, поставивши більше тисячі лайків тільки за перші 15 хвилин.

"До втечі готуєтеся?))) ",- пожартував один з підписників у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Яма опублікував фото, на якому позував у спортзалі і тримав гантелю. Він був у футболці і шортах, перебуваючи перед дзеркалом. Танцюрист знімав себе на телефон, демонструючи підкачаний біцепс. За ним можна побачити різні тренажери.

Нагадаємо, дружина Влада Ями в ультра міні побешкетувала на травичці, гарячі кадри.

А ще Politeka писала, що накачаний Влад Яма посвітив рельєфним тілом у сміливому вбранні, дружина не витримала.

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма влаштував спекотне тренування під палючим сонцем.