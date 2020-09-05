Відома українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пишними формами у відвертому топі, забувши надіти під нього білизну

29-річна спортсменка, яка завоювала кубок Європи з бодібілдингу в 2016 році, поділилася новим гарячим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Цього разу Мішура сфотографувала себе в дзеркалі ліфта. Вона вирушила на прогулянку в модних вільних джинсах зі стильним ремінцем і короткому обтягуючому топі. При цьому було помітно, що модель вирішила не обтяжувати свої пишні груди ліфчиком. Дивлячись на знімок так і хочеться сказати, що "розмір ідеальний".

Образ красуні доповнив яскравий макіяж з акцентом на очах.

"Чому люди такі злі? Будьте простіше і насолоджуйтеся життям", - підписала знімок мішура.

До цього ми писали, що нещодавно в мікроблозі дівчини з'явилася серія фотографій, на яких вона показала і розповіла, що взяла участь у запливі на каяках.

На знімках, Мішура позує в чорній футболці, з-під якої так і випирають її пишні форми, а також в коротких синіх шортах. На першому фото вона позує в рятувальному жилеті, на другому – з веслом в руці, на третьому - зі своєю сестрою.

"Вода це моя #фоббія. не знаю як я зважилася поплавати на #каяк. Насправді, не так страшно як здається, мені сподобалося", - підписала знімки модель.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія Мішура вразила результатами тренування у вузьких лосинах: "яка пружна".

Як повідомляла Politeka, фітнес-модель Юлія Мішура влаштувала екстремальні розваги з гарячою сестричкою.

Також Politeka писала, що фітнес-модель Юлія Мішура роздяглася до пояса заради гарячого фото з кавою: "Відпадна фігурка".