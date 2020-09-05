Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, показала яскравий образ в одних брюках у великий горошок

Засмагла зірка любить поніжитися на сонці в сміливих образах. Після того, як модель позбулася комплексів, пов'язаних із зайвою вагою, вона почала підкреслювати свої достоїнства провокативними образами в білизні.

Цього разу Демі посвітила грудьми на зйомці, причому зробила вона це абсолютно без ліфчика. Прикрившись руками, модель без збентеження позувала перед камерою в тісних яскраво-жовтих брюках з безліччю масивних срібних прикрас на руці. Брослеты вигідно доповнили бунтарський образ Роуз в цей раз.

"Я мрію зустрітися з тобою, дитинко«,» ти світишся як сонце«,» Привіт красуня«, » eres un parpajo de mujer una belleza amor😘❤️«,» Мила дівчина«, » Просто класно😘 😘«," Не ховай свою красу .. прибери руки ..🤭 ", "Яка пустунка" «» я дбаю про це, якщо ви дозволите мені«, " Моя мета - прийти до вас ...", "Відмінні штани", - пишуть користувачі.

До цього популярна Інста-діва, що запам'яталася багатьом як "британська Кардашьян", поділилася новими спекотними фото зі своїми шанувальниками. На кадрах Демі позує в, на перший погляд, незвично закритому для себе вбранні. На ній стильний рожевий світшот з яскравим принтом.

Кофта досить довга, однак, коли Роуз сідає, можна помітити, що під нею нічого немає. Так, дівчина явно порахувала штани або шорти зайвими для цього образу, проте на фото, де вона сидить, непомітні навіть трусики.Таке вбрання дозволяє моделі продемонструвати свої пишні стегна і стегна у всій красі.

Демі кокетливо позує на ліжку на тлі великого вікна з видом на природу. Шанувальники юної моделі прийшли в захват від її нового образу і відзначили, що в ньому вона виглядає дуже милою.

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