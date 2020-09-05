Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ охрестили "російською Кім Кардашьян", опублікувала гарячі відео

Популярна російська модель не перестає дражнити чоловічу половину фоловерів на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, на цей раз, ідеал для любителів пишних фігур вирішила показати свої підросли груди зблизька.

Для спокусливого кадру модель одягалася в купальник, а кільце, яке його з'єднувало, ледве утримувало масивні розміри Насті.

Не упустила Анастасія момент похвалитися і свої пухнастим другом, але увагу її шанувальників було зосереджено явно не милому песику.

Шанувальники моделі на жаль не змогли висловити своє захоплення шикарною фігурою Анастасії, оскільки кадри були опубліковані в її сторіс.

Раніше Квітко опублікувала знімок, на якому постала в спідницю, яку зазвичай вважають за краще Школярки. Зайнявши, м'яко кажучи пікантну позу, вона показала найцікавіші місця, прикривши їх тільки "вогником".

Відзначимо, що славу Анастасії приніс її профіль в Instargam, де рахунок підписників вже пішов на мільйони. Дівчина рекламує білизну, одяг, харчування для спортсменів, а також регулярно радує шанувальників знімками вельми відвертого характеру.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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