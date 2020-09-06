Американська світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян надихає мільйони жінок по всьому світу
Як передає Politeka.net, багато моделей зуміли зробити на її імені кар'єру. Хтось завдяки сильній схожості із зіркою, а хтось завдяки пишним формам як у Кім.
Так, українська версія Кардашьян, київська модель Альона Омович не сильно схожа на Кім. Своє прізвисько вона заслужила завдяки численним пластичним операціям.
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Британську модель Демі Роуз довгий час називали «британською Кардашьян». Втім, формам моделі може позаздрити і сама Кім.
Дуже популярною останнім часом стала турецька модель Гюль Бахарі. Її схожість з Кім більш помітна.
Також популярністю користується корейська версія Кардашьян-модель Кім Лі. У красуні навіть ім'я співзвучне з її кумиром.
Російська версія Кардашьян, модель Анастасія Квітко давно переїхала в США, де будує кар'єру. У США, на відміну від Росії, такі форми як у Квітко користуються попитом.
Крім цього, є ряд моделей, які спеціально копіюють стиль Кім. Більш того, деякі роблять собі пластичні операції, щоб бути більш схожими на зірку. Так, наприклад, модель Олена Карлеуша спеціально копіює стиль Кардашьян.
А Маріанна Хьюітт навчилася фарбуватися як Кім.
Нагадаємо, що російська Кардашьян з безневинним виглядом потрясла "солодощами" в облягаючому вбранні:"Ох ти ж...".
Як повідомляла Politeka, фігуриста Демі Роуз з подружкою завели жаркими позами: побавилися на славу.
Також Politeka писала, що турецька Кардашьян ледве вмістила розкішних "подружок" в крихітний топ:"Goddess!".