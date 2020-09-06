Американська світська левиця і бізнесвумен Кім Кардашьян надихає мільйони жінок по всьому світу

Як передає Politeka.net, багато моделей зуміли зробити на її імені кар'єру. Хтось завдяки сильній схожості із зіркою, а хтось завдяки пишним формам як у Кім.

Так, українська версія Кардашьян, київська модель Альона Омович не сильно схожа на Кім. Своє прізвисько вона заслужила завдяки численним пластичним операціям.

Британську модель Демі Роуз довгий час називали «британською Кардашьян». Втім, формам моделі може позаздрити і сама Кім.

Дуже популярною останнім часом стала турецька модель Гюль Бахарі. Її схожість з Кім більш помітна.

Також популярністю користується корейська версія Кардашьян-модель Кім Лі. У красуні навіть ім'я співзвучне з її кумиром.

Російська версія Кардашьян, модель Анастасія Квітко давно переїхала в США, де будує кар'єру. У США, на відміну від Росії, такі форми як у Квітко користуються попитом.

Крім цього, є ряд моделей, які спеціально копіюють стиль Кім. Більш того, деякі роблять собі пластичні операції, щоб бути більш схожими на зірку. Так, наприклад, модель Олена Карлеуша спеціально копіює стиль Кардашьян.

А Маріанна Хьюітт навчилася фарбуватися як Кім.

Нагадаємо, що російська Кардашьян з безневинним виглядом потрясла "солодощами" в облягаючому вбранні:"Ох ти ж...".

Як повідомляла Politeka, фігуриста Демі Роуз з подружкою завели жаркими позами: побавилися на славу.

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян ледве вмістила розкішних "подружок" в крихітний топ:"Goddess!".