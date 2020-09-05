Стало відомо, скільки українцям доведеться платити за газ у жовтні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що на даний момент у нас найнижча ціна на газ за останні п'ять років.

"У жовтні ціна коливатиметься в районі від 4700 до 5000 гривень (за тисячу кубометрів, - ред.). Ми точно знаємо, що після зимового зростання відбудеться весняне і літнє падіння", - заявив прем'єр в ефірі телеканалу "Україна 24".



Таким чином, ціна на газ для населення в Україні в жовтні коливатиметься від 4,7 до 5 гривень за кубометр.

А ось експерт Юрій Корольчук впевнений, що скоро тариф на газ для простих українців може зрости в два рази.

"Вже почався процес зростання цін на біржах ЄС. І тому тарифи на газ для населення взимку будуть вдвічі більше, ніж це було влітку – замість 3 грн за кубометр буде 6 грн", – попередив експерт.

Корольчук також пояснив, що українцям не уникнути зростання тарифів на блакитне паливо.

Також ми розповідали, що опалювальний сезон в Україні під загрозою зриву.

За словами експерта Віталія Скаршевського, через великі борги підготовка до опалювального сезону в Україні може бути провалена. Тільки на газовому ринку заборгованість становить 114 млрд.

Скаршевський попередив, що Україна може зустрітися з серйозними проблемами вже восени цього року.

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