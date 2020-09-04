Відомий український хореограф Олена Шоптенко показала пристрасний номер зі співаком Олегом Винником для шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, знаменитість опублікувала в соціальній мережі "Тік Ток" відеозапис репетицій. "П'ять хвилин до виходу на паркет", - підписала вона.

У ролику злився воєдино танець Олени Шоптенко і Олега Винника в різний час. Спочатку зоряна пара демонструє рухи в повсякденному одязі, а вже в наступну мить, завдяки магії монтажу, учасники продовжують руху в старовинних нарядах. Так для нового номера Олена Шоптенко вибрала білосніжну сукню з мереживами, під час танцю його підлоги сильно змітають в повітря, оголюючи м'язисті ноги хореографа.

Олег Винник вбрався в контрастний чорний костюм з оголеними плечима, а волосся зав'язав у хвіст такою ж чорною стрічкою. Під час тренування він міцно притискає партнерку до себе, робить спритні підтримки і демонструє незвичайний талант.

Раніше Олена Шоптенко видала секрет Олега Винника, який повинен привести пару до перемоги:

"Ох, як мене злить фраза «йому досить стояти на паркеті, і за нього голосуватимуть» 🙄 друзі, Я вам можу з упевненістю сказати — боятися Олега Винника варто не за те, що йому достатньо стояти на паркеті. А саме за те як він буде танцювати на ньому! ☺️🕺🔥".

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