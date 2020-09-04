Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе і розповіла про проблему

На фото Сьюзі позувала в чорних чоботях і картатій спідниці. Верхній частині одягу не розібрати на дівчині, а образ Кортес доповнила сумочкою і маскою. Красуня сиділа на дивані в поліцейській дільниці, закинувши ногу за ногу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Mulheres não se calem diante de violências, assédio, bullying e ameaças. Estou vivendo um filme de terror no condomínio onde moro, mas não vou me calar, vou até o fim e vou levar todos os culpados pelos crimes que cometeram contra mim para JUSTIÇA. Confio muito na @policiacivil_sp, @policiamilitarsp_oficial e @mpsp_oficial #AssédioÉCrime #NãoAoPreconcenceito #Denuncie #MulheresEmpoderadas #GirlPower #Feminista #JuntaSomosMaisFortes #LuteComoUmaGarota #NãoAoBullying #Justiça #forçafeminina

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"Жінки не зберігають мовчання перед обличчям насильства, домагань, знущань і погроз. Я живу у фільмі жахів в кондомініумі (дуже великий багатоквартирний будинок-прим. ред.), де я живу, але я не заткнуся, я піду до кінця і візьму всіх винних у злочинах, які вони вчинили проти мене, за справедливість. Я дуже довіряю поліції", - написала Сьюзі. 

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі: 

"Підтримую", "Прекрасна, як завжди", "прекрасна моє життя", "красиві ноги, принцеса","чудово, Я б тебе з'їв", "що саме з вами відбувається там, де ви живете?", "І не зупиняйся".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала головний скарб.

На фото Сьюзі здалася в чорній білизні і чоботях. Красуня розвернулася спиною і присіла навпочіпки, демонструючи свою гордість - сідниці. Рум'яна п'ята точка У Кортес просто ідеальна, що змогли оцінити ще раз фанати на фото.

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