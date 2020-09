View this post on Instagram

Mulheres não se calem diante de violências, assédio, bullying e ameaças. Estou vivendo um filme de terror no condomínio onde moro, mas não vou me calar, vou até o fim e vou levar todos os culpados pelos crimes que cometeram contra mim para JUSTIÇA. Confio muito na @policiacivil_sp, @policiamilitarsp_oficial e @mpsp_oficial #AssédioÉCrime #NãoAoPreconcenceito #Denuncie #MulheresEmpoderadas #GirlPower #Feminista #JuntaSomosMaisFortes #LuteComoUmaGarota #NãoAoBullying #Justiça #forçafeminina