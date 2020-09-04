Популярна співачка Ані Лорак побалувала шанувальників сміливим образом
Як передає Politeka.net, знаменитість виклала серію фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".
На знімках Ані Лорак позує в кріслі біля вікна. Красуня вбралася в коричневий топ з мішкуватими рукавами і просто бездонним декольте, судячи з вигляду, вона не одягла під низ бюстгальтер. Образ довершили туфлі тілесного кольору і підвернуті джинси, які вигідно підкреслили її пружні стегна. Варто відзначити сильну засмагу, яку Ані Лорак отримала під час недавнього відпочинку.
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"Почалися робочі будні. Зйомки, суєта. І так радісно від простого людського спілкування. Ми потребуємо людей. Особливо близьких по духу. 💃 🏼 1, 2 або 3?",- поцікавилася Ані Лорак і передплатників.
Користувачі соцмережі в коментарях захопилися зовнішнім виглядом виконавиці і засипали її компліментами:
"На всіх фото ви прекрасні Кароліночка 😍 😍красуня!😍 😘 Так рада за вас 🙏 ❤️ чекаємо щось дуже цікаве люблю дуже ❤ ️😘 прекрасного Вам вечора і настрою!"; "Божечки, що за Краса, мама, я осліпла"; " всі фото шикарні! Ви як завжди стильна✌️😻"; " Кароліночка ️ ️ шалено сумую за вашими концертами і вашим чарівним голосом..."; "Шикарна! 😻 Ми в очікуванні нової осінньої пісні! 💔"; "Богиня кохання 😍💋"; "Ви , як промінь сонця ☀️ світло у вікні 🤩 така яскрава і світіть 💎"; "Яка ви красива 😻😻😻😻засмагла😻😻відпочила😻😻😻наша Діва".
Нагадаємо, що Лорак зворушила кадрами з коханою людиною після гучного розлучення: "заворожує».
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