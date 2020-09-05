Погода в Україні 5 вересня зіпсує настрій на цілий день, похолодання виявиться ще не найгіршим з варіантів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на західній частині країни буде від 22 до 26 градусів тепла, які вночі змінять прохолодні 10-13 зі знаком «плюс». Дощів не буде, хоча можлива хмарність.

На півночі буде схожа ситуація. Синоптики прогнозують від 23 до 25 зі знаком «плюс». У нічний час доби на вулиці очікується 11-15 градусів за Цельсієм.

А ось у центральній частині країни опади " обійдуть стороною» лише Вінницьку область. Жителів інших регіонів чекають дощі, місцями переходять в зливи. Стовпчик термометра у світлий час доби прогріється до 23-28 градусів за Цельсієм, а ось вночі похолодає до 11-17 градусів тепла.

Аналогічна погода буде і в південних областях. Вдень повітря прогріється до 23-26 градусів за Цельсієм, а вночі опуститься до 16-19 тепла. Очікується сильний дощ, який йтиме цілий день.

На Сході сьогодні буде сухо в Луганській і Харківській областях. Інших чекають сильні дощі. Але, попри це, повітря прогріється до 25-28 градусів за Цельсієм, хоча вночі похолодає до 14-17 зі знаком «плюс».

У Києві та області сьогодні буде сухо і тепло. Повітря прогріється до 23-25 градусів за Цельсієм, а ось вночі похолодає до 13-15 тепла. Місцями буде хмарно.

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