Відома співачка SLAVIA, дружина українського виконавця DZIDZIO, показала себе і розповіла про прогулянку

На фото красуня показала себе в лосинах і топі. Дівчина доповнила образ кросівками, а волосся залишила розпущеним. SLAVIA стояла біля каменю, який порос мохом, і демонструвала свою фігуру. Зірка посміхалася на камеру, радіючи прогулянці в лісі. На кількох інших кадрах співачка показала пам'ятки локації-камені, яким мільярд років. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Таємниче Кам'яне село. Як і коли тут з'явилися величезні валуни досі залишається загадкою. Єдине, що знають вчені - глибам більше мільярда років. Місцеві кажуть, що камені це сліди присутності інших цивілізацій.

Камінь-компас "розбитий хліб". Він розколовся точно вказуючи на частини світу.

А ви знали, що у нас є такі цікаві місця ...?",- написала співачка.

Фанати поставили майже 500 лайків і написали коментарі:

"Краса", "Лісова мавка", "Прекрасна дитинко", "магічний ліс", "яка ти красива", "спокуслива красуня", "Супер-фото".

Повідомлялося, що відома українська співачка SLAVIA підкорила формами на відпочинку.

Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок.

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