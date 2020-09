View this post on Instagram

Таємниче Кам’яне село. Як, і коли тут з’явилися величезні валуни досі залишається загадкою. Єдине, що знають вчені - глибам понад мільярд років. Місцеві кажуть, що камені це сліди присутності інших цивілізацій. Камінь - компас «Розбита хлібина». Він розколовся точно вказуючи на частини світу 🧭 А ви знали, що у нас є такі цікаві місця...? 🗺 #Каміннесело #місцесили #мандруйукраїною #Українавражає