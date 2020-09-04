Українцям збираються підняти вік виходу на пенсію
Чиновники розробляють механізм, згідно з яким державні службовці зможуть виходити на пенсію пізніше, ніж у 65 років, передає «Оглядач».
Зараз державні службовці повинні виходити на пенсію в 60 років. Якщо вони хочуть працювати довше, то за спеціальним наказом вік виходу на заслужений відпочинок можуть продовжити до 65 років. У "слузі народу" розглядають можливість усунути дані обмеження.
Відзначається, що мова йде про відстрочку самого звільнення через вихід на пенсію, при цьому сам пенсійний вік і виплату пенсії переносити не будуть.
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Ще один важливий момент: українці мають право не просто продовжити працювати на пенсії, а й відстрочити її виплату.
Юрист Олександр Плахотник нагадав, що за кожен місяць відстрочки пенсії її розмір збільшується на 0,5%. При цьому, якщо відстрочити пенсію більш ніж на 5 років, надбавка за кожні 12 місяців складе 0,75%.
Наприклад, якщо вийти на пенсію в 63 роки, розмір пенсії збільшиться на 18%. Але за неповний місяць доплачувати не будуть.
"Людині, яка набула права на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку виявила бажання працювати і отримувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком", – сказано в законі.
Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
Як повідомляла Politeka, соцвиплати українцям підвищать відразу в два рази, новий закон вже прийнятий: хто отримає надбавки.
Також Politeka писала, що нову пенсію в Україні отримають не всі.