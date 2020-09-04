Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала свій сміливий образ і розповіла про новий проект

На фото Надя позувала в чорному боді і колготках з сіточки. Образ красуня доповнила метеликом на шиї, а ззаду можна побачити хвостик зайчика. Волосся у красуні були розпущені. Дорофєєва показала своє вбрання і тіло з усіх ракурсів, демонструючи найцікавіше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ви вже бачили мюзикл "Ритм"???

! @monatik_official @irinamonatik-Знаю як ви багато працювали і хотіли, щоб він всім сподобався ! Хлопці, так і вийшло! Браво! !!!",- написала Надя під фото.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали, включаючи дружину Монатіка, коментарі:

"Тобі так йде", "клас", "Прости Надя, але Вова, як теличка, крутіше", " дуже сподобався мюзикл. Надя красуня", " я думала ви на обкладинці Плейбоя. Було б круто", " Надійка, вибачте, ви безсумнівно гарні, але Вова цього разу на першому місці. В цілому дуже круто, що у нас роблять такі речі", "це пожежа", "на Горову схожа".

Повідомлялося, що відома українська співачка Надя Дорофєєва постала в спокусливому образі зайчика.

Так, на одній з таких сторінок з'явилися фото красуні, де вона позує в грайливому образі в компанії красенів, серед яких виявився колега Наді - Олексій Завгородній (Позитив).

Нагадавши, Дорофєєва розляглася на газоні і подражнила своїми персиками і вершками

А ще Politeka писала, що Потапу знайшли заміну Наді Дорофєєвій після розпаду " Время и стекло"

Також Politeka повідомляла, що безстрашна Дорофєєва роздяглася до білизни і показала, як треба любити себе



