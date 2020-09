View this post on Instagram

А вы уже видели мюзикл «Ритм» ??? ! @monatik_official @irinamonatik - Знаю как вы много трудились и хотели , чтоб он всем понравился ! Ребятааааа, так и получилось! Браво! !!! Танюша @tanumuino - ну как так? Каждый номер - восторг ! 🖤 та короче! сами всё смотрите .. по ссылке в stories !мой образ @ivfrolov @frolovheart @olaazh mua: @kuzikova @stetsjulia