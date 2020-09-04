31-річний австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, розбурхав публіку свіжим кадром в епатажному образі

Як передає Рoliteka.net, зірка опублікував черговий "шматочок" зі свого нового кліпу, прем'єра якого ще буде, і виклав у себе в Instagram.

У кадрі Кончіта постала в світло-блакитному плащі з тонкої тканини і сріблястих ботфортах на каблучку. Рожевоволоса Вурст недбало переперезала плащ, хижо обсмикнувши рукою одну полу й засвітивши труси, усипані "камінням" та блискітками - а більше-то з одягу нічого і немає.

Переможниця "Євробачення" доповнила лук масивними золотистими прикрасами на шиї і великим браслетом в тон плащу.

"через тиждень - 11 вересня 2020 р. - # новий випуск WURST x Lou Asril", - анонсував прем'єру Нойвірт.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Люди вже в нетерпінні, що ж такого цікавого їм підготувала Кончіта.

"Так цікаво ... не можу дочекатися 😎 😍❤💋"

"фантастичне фото !!! Я також з нетерпінням чекаю цієї важливої дати, дорогий Том. 🙌📸😍💖"

"Не можу передати, як я за тебе рада. Ми всі чекаємо прем'єри🙌 будь щасливий дорогий😘"

"Чекаю цього Том...! Ти приголомшливо виглядаєш! 🙌🏻"

"Я дуже чекаю шоу і твоєї пісні! ❤️До речі, відмінна картинка!"

"У тебе такий вишуканий образ! 💖Гламурно і стильно, приголомшливо. ✨✨"

"✨ 🔥 ✨Ух ти! Том! Чим далі, тим цікавіше! Це так інтригує, такий трепет передчуття! Кожен ваш кадр - це цілий фільм. Ось, що значить акторський талант і хороша команда підтримки! Захоплення!"

"Ви знаєте, як тримати нас в напрузі. Якщо пісня майже така ж сенсаційна, як і ваш наряд, нас чекає справжнє задоволення. 💖"

Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без сорому і одягу похвалилася волохато-засмаглим тілом: занадто жарко.