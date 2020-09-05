Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, викликала фурор спокусливими формами

Красуня підкорила фанатів по всьому світу, деякі з них створюють фан-сторінки в Instagram, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося фото в футболочці і трусиках.

Модель стояла на природі, злегка вигнувшись і закинувши голову назад. Футболка мало що прикривала, адже вона була зовсім маленькою і приспущеною з плечей.

Зірка засвітила свої величезні груди збоку, при цьому поклавши на неї руку.

Крихітні трусики бікіні трималися на маленьких білих зав'язочках. Білизна була маленькою настільки що оголила види на пружні сідниці.

Накачані ніжки також привертали погляд.

В цілому, від фігури зірки не можна було відірватися, адже вона викликає захоплення.

За п'ять годин пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

Деякі користувачі мережі не знаходили слів, щоб описати фігуру знаменитості і залишали лише свої лайки. Інші ж - просто засипали Квітко компліментами.

"Ось це бюст!", - зазначив один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Анастасія Квітко одягла купальне вбрання з пікантним вирізом посередині. З великого декольте ледь не вивалювалися груди знаменитості, але її це анітрохи не бентежило, навпаки вона всіляко звивалася.

Тонку талію моделі обвила тканина, що нагадує пояс.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко поміряла стильний купальник з ліфом на тонких лямках і застібкою ззаду, а також трусики з декількома зав'язками на стегнах.

Причому деякі користувачі мережі відзначили, що дана модель бікіні - вельми скромна в порівнянні з тими, що Настя зазвичай показує.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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