Погода в Україні у суботу-неділю, 5-6 серпня, потеплішає

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, протягом дня 5 вересня в більшості областей температура буде перебувати в комфортних межах: + 22 + 27 градусів.

На Сході і південному сході, а також в Дніпрі з районами, ще буде жарко, до +30 градусів.

Ще більше потеплішає 6 вересня. У більшості областей температура повітря підніметься на 2-4 градуси.

Однак атмосферний фронт принесе в неділю в західних областях України дощі з грозами і там похолодає до + 18 + 22 градусів.

Що стосується опадів, то в суботу, 5 вересня найбільша ймовірність дощів і навіть злив з грозами очікується в південній частині України. Грози можуть супроводжуватися шквалами.

"Тому будьте обережні, особливо в прибережній зоні", - попередила синоптик.

На решті території в суботу серйозних опадів не передбачається. Тільки окремі вологі точки можливі в західних областях, а також в Сумській і Чернігівській.

У неділю дощі, пройдуть в західній частині України і в приазов'ї.

У більшій частині України в суботу буде тепло і переважно сонячно.

У Києві на вихідних 5-6 вересня потеплішає: в суботу до +26 градусів, в неділю до +28 градусів. Істотних дощів не передбачається.

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