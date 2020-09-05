Бувають випадки, коли люди після розриву відносин не знаходять спільної мови і стають ворогами

Познайоммось з колишніми парами які не дружать, передає Politeka.net.

Голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». Обох охопила пристрасть, яка переросла в шлюб. Однак щастя подружжя тривало тільки до 2016 року - воно оголосило про розлучення. До цього рішення Джолі і Пітт багато сварилися, а після розлучення обидва довго не спілкувалися і вважали один одного ворогами.

Негарне розставання вийшло і у російської співачки Ольги Бузової з футболістом Дмитром Тарасовим. Любов переросла у ворожнечу. Артистка майже в кожному інтерв'ю розповідає, як її зрадив екс-чоловік, а останній зізнався, що мріяв про дітей, яких зірка йому не народжувала.

Артист Джонні Депп втратив голову від своєї колеги Ембер Херд. Зірки познайомилися на зйомках картини «Ромовий щоденник». Актор навіть вирішив одружитися на красуні, проте шлюб розпався через чотири роки. Актриса звинувачувала Деппа в побитті, а той своєю чергою розкрив деталі про неналежну поведінку колишньої дружини.

Співачка Лоліта Мілявська і її екс-чоловік Дмитро Іванов теж розлучилися не полюбовно. Артистка звинуватила чоловіка в зберіганні наркотиків, а також говорила, що він її труїв, через що вона погано себе почувала. Сам Іванов звинуватив Лоліту в спробі піару на розлученні.

Українська співачка Анна Седокова довгий час перебуває у сварці з колишнім чоловіком, Максимом Чернявським. Останній навіть подав до суду позов з вимогою надати йому одноосібну опіку над їх спільною дочкою, шестирічною Монікою, а також заборонив зірці викладати фото з дитиною.

Артисти Олена Степаненко та Євген Петросян прожили довге спільне життя. Однак артист закохався і одружився на своїй молодій помічниці Тетяні Брухунової.

Колишнє подружжя стало ділити спільне майно, а також Олена відмовилася від спільних виступів з колишнім чоловіком і вирішила навіть змінити амплуа — вона захотіла стати драматичною актрисою.

Нагадаємо, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:»не може пробачити".

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