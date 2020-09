View this post on Instagram

"ОЛЬГА НЕ ХОТЕЛА ДЕТЕЙ!". Дмитрий Тарасов стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Футболист впервые согласился откровенно рассказать их с Ольгой Бузовой историю любви и развода. 33-летний спортсмен отметил, что решился прервать молчание, только потому что бывшая жена постоянно упоминает его в различных интервью. Так, в беседе с Аленой Жигаловой Дмитрий подтвердил, что расстался с Ольгой из-за нежелания телезвезды иметь детей. «Я всегда мечтал о детях и большой семье. Мы это обсуждали, и Оля говорит, что у нее есть условие — она хотела свадьбу. Я ей сказал, что у меня был тяжелый развод, я пока не готов к пышному празднику. Она говорит: «Дети только в браке». Я сказал: «Хорошо, тогда у нас будет брачный контракт». Она дала согласие, и мы сыграли свадьбу. После у нас начались разговоры о детях, мы пробовали, но не получалось. Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает, элементарно разговаривает об этом со своим мужчиной. Но такого не было, Оля работала. Она обвиняла меня в том, что я не могу иметь детей. Я проверился у врачей, сказали, что все в порядке. Она ходила к своему врачу, у нее были какие-то моменты с гормонами, но ничего страшного, сказали, что пролечится и все получится. Но ничего не получалось», — поделился полузащитник. Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки. Однажды, когда супруги должны были улететь на Мальдивы, сестра Ольги Анна и вовсе попросила футболиста, чтобы он предохранялся с ее родственницей. Мол, телеведущая много работала, устала и хочет максимально расслабиться, в том числе употребляя алкоголь.