Бувають випадки, коли люди після розриву відносин не знаходять спільної мови і стають ворогами 

Познайоммось з колишніми парами які не дружать, передає Politeka.net.

Голлівудські актори Анджеліна Джолі і Бред Пітт познайомилися на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт». Обох охопила пристрасть, яка переросла в шлюб. Однак щастя подружжя тривало тільки до 2016 року - воно оголосило про розлучення. До цього рішення Джолі і Пітт багато сварилися, а після розлучення обидва довго не спілкувалися і вважали один одного ворогами. 

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Мне очень нравится Анджелина Джоли 😇Несмотря на все слухи, публичность, критику, ей удается оставаться элегантной, утонченной и уверенной в себе. Она не просто красивая женщина, за внешней привлекательностью скрывается огромное сердце, желающее помочь каждому. Мне стало интересно, как обстоят дела на любовном фронте у такой красивой и чуткой женщины. Конечно, все мы знаем пару Джоли-Питт, но какие еще секреты хранит личная жизнь Анджелины Джоли❓ ✔️ Наверняка, вы не знали или забыли о том, что в жизни Джоли Брэд Питт не был единственным мужем. В 1996 году актриса была замужем за коллегой по цеху Джонни Ли Миллером. Их брак просуществовал всего один год. В 2000 году Джоли снова вышла замуж также за актера. Ее избранником стал Билли Боб Торнтон. Пара распалась спустя три года. ✔️ Мир мог не увидеть шикарной пары Джоли-Питт. Изначально планировалось, что в партнерши Брэду в фильме «Мистер и Миссис Смит» возьмут Николь Кидман. Но из-за плотного графика она отказалась, а Джоли быстро приняла предложение, что повлекло за собой роман и создание одной из самых красивых пар Голливуда. ✔️ После развода с Питтом, актрисе приписывают романы с известными мужчинами, однако информация ничем не подкрепляется. На мой взгляд, Анджелина Джоли – уникальная женщина. Она совмещает в себе сексуальность и доброту, роковую красоту и нежность, талант и элегантность. Уже многие годы миллионы женщин хотят быть на нее похожими, а мужчины испытывают эстетическое удовольствие от внешности Джоли. Я заметила, что Анджелина и Брэд отдавали предпочтение монохромным и минималистичным образам, что идеально подходило им по стилевым типажам. Их аутфиты всегда были согласованы и сочетались между собой. Они частенько повторяли цвета в ансамблях друг друга и это выглядело очень мило. Через свои луки Джоли и Питт транслировали в мир единение и целостность. Более гармоничную пару сложно найти 👫🏻 Однако образы Джоли всегда были продуманно элегантны, а Питт порой позволял себе лёгкую небрежность, которая ему безумно идёт 🙂 Как вы думаете, сложно ли красивой и успешной женщине построить личную жизнь❓Какие эмоции у вас вызывает Джоли❓Грустите ли вы по поводу разрыва пары Джоли-Питт❓

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Негарне розставання вийшло і у російської співачки Ольги Бузової з футболістом Дмитром Тарасовим. Любов переросла у ворожнечу. Артистка майже в кожному інтерв'ю розповідає, як її зрадив екс-чоловік, а останній зізнався, що мріяв про дітей, яких зірка йому не народжувала. 

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"ОЛЬГА НЕ ХОТЕЛА ДЕТЕЙ!". Дмитрий Тарасов стал героем нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!». Футболист впервые согласился откровенно рассказать их с Ольгой Бузовой историю любви и развода. 33-летний спортсмен отметил, что решился прервать молчание, только потому что бывшая жена постоянно упоминает его в различных интервью. Так, в беседе с Аленой Жигаловой Дмитрий подтвердил, что расстался с Ольгой из-за нежелания телезвезды иметь детей. «Я всегда мечтал о детях и большой семье. Мы это обсуждали, и Оля говорит, что у нее есть условие — она хотела свадьбу. Я ей сказал, что у меня был тяжелый развод, я пока не готов к пышному празднику. Она говорит: «Дети только в браке». Я сказал: «Хорошо, тогда у нас будет брачный контракт». Она дала согласие, и мы сыграли свадьбу. После у нас начались разговоры о детях, мы пробовали, но не получалось. Когда девочка хочет забеременеть, она что-то для этого делает, элементарно разговаривает об этом со своим мужчиной. Но такого не было, Оля работала. Она обвиняла меня в том, что я не могу иметь детей. Я проверился у врачей, сказали, что все в порядке. Она ходила к своему врачу, у нее были какие-то моменты с гормонами, но ничего страшного, сказали, что пролечится и все получится. Но ничего не получалось», — поделился полузащитник. Тарасов уверен, что Бузова просто не хотела детей и, более того, в тайне от него принимала противозачаточные таблетки. Однажды, когда супруги должны были улететь на Мальдивы, сестра Ольги Анна и вовсе попросила футболиста, чтобы он предохранялся с ее родственницей. Мол, телеведущая много работала, устала и хочет максимально расслабиться, в том числе употребляя алкоголь.

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Артист Джонні Депп втратив голову від своєї колеги Ембер Херд. Зірки познайомилися на зйомках картини «Ромовий щоденник». Актор навіть вирішив одружитися на красуні, проте шлюб розпався через чотири роки. Актриса звинувачувала Деппа в побитті, а той своєю чергою розкрив деталі про неналежну поведінку колишньої дружини. 

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Джонни Депп ⚔️ Эмбер Хёрд ⠀ • Они выбрали друг друга по принципу «с этим человеком можно экономить, ведь он такой же бережливый как и я». И Джонни и Эмбер - люди сильно заинтересованные в результате (Быт 4/3), в том, чтобы все, что их окружает было полезным, в том числе и партнер! Оба они знают счет деньгам и не захотят расстаться с кругленькой суммой при разводе. Судиться за свои кровные они будут до последнего цента. ⠀ • У Джонни и правда серьезные проблемы с запрещенными веществами. Сектор Труд, а у Джонни он очень сильный (666), он часто является провокатором для владельца - тянет на алкоголь, наркотики, на все запретное. Но так происходит только в том случае, если человек не реализован публично, ему не хватает внимания. Сколько же внимания еще нужно Джонни, спросите Вы? Он же всемирно известный актер! ⠀ • Все дело в постоянном развитии, росте своей личности. История о Джеке Воробье стала пиком в карьере Деппа, наверняка в этот период тяга к «запретному» стала меньше, может он даже совсем не употреблял. Когда история о Воробье потеряла свою новизну, интерес к ней поутих, Джонни пустился во все тяжкие. Ему необходим рост в карьере, возможно попробовать себя в режиссуре, развитие, новый толчок. Ванесса Паради в свое время, когда они с Деппом были парой, была его энергией, она мотивировала на успех, на движение, именно в этот период Джонни был Джеком Воробьем. Очень часто успех предопределяет человек, который рядом, будет он мотиватором или раздражителем, провокатором, как это получилось с Эмбер Херд. ⠀ • Эмбер жуткий провокатор! Напористая, бестактная, критикан и сутяжник, мужик в женском теле! Депп, склонный к аморальным поступкам попал под ее влияние, проявились его худшие стороны. ⠀ • Ее критика, колкие комментарии в его сторону (Логика 5+Интерес 3), обесценивание всего, за что бы он не брался - все это очень задевало и ранило Деппа. Он обидчив, не мог простить (сильная Память 99 хранит все в архивах), а она наговорив ему гадостей, забывала все на утро (слабая Память 9). ▫️▫️▫️продолжение в карусели... #джоннидепп #эмберхерд #деппхерд #звездныеновости #развод #скандал

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Співачка Лоліта Мілявська і її екс-чоловік Дмитро Іванов теж розлучилися не полюбовно. Артистка звинуватила чоловіка в зберіганні наркотиків, а також говорила, що він її труїв, через що вона погано себе почувала. Сам Іванов звинуватив Лоліту в спробі піару на розлученні. 

Українська співачка Анна Седокова довгий час перебуває у сварці з колишнім чоловіком, Максимом Чернявським. Останній навіть подав до суду позов з вимогою надати йому одноосібну опіку над їх спільною дочкою, шестирічною Монікою, а також заборонив зірці викладати фото з дитиною. 

Артисти Олена Степаненко та Євген Петросян прожили довге спільне життя. Однак артист закохався і одружився на своїй молодій помічниці Тетяні Брухунової.

Колишнє подружжя стало ділити спільне майно, а також Олена відмовилася від спільних виступів з колишнім чоловіком і вирішила навіть змінити амплуа — вона захотіла стати драматичною актрисою. 

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Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна. Ради денег пошли на временное примирение. . . . #еленастепаненко #еленастепаненкоразвод #еленастепаненкопохудела #степаненко #степаненкоелена #степаненкопетросян #петросян #петросяншоу #петросян77 #евгенийпетросян #евгениипетросян #евгенийпетросян2018 #женяпетросян #женяпетросянразводится #петросяншоу #евгенийпетросян😏💕 #евгенийпетросяниеленастепаненко #звезда#звезды#шоу#шоубизнес #шоубиз #мирзвезд#знаменитости #знаменитыелюди #знаменитость #селебрити#новости_ru #новостизвёзд #новостиуфы #новостиуфа

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Нагадаємо, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:»не може пробачити".

А ще Politeka писала, що підступна Джолі збирається знищити Пітта будь-яким способом: "вирок буде винесено...".

Також Politeka повідомляла, що худющая Джолі вся в чорному спантеличила зовнішнім виглядом на прогулянці з донькою: «виглядають моторошно».