Кабмін направив до парламенту законопроект про заміну паспортів-книжок на пластикові картки

Документ передбачає повне виведення паспортів "радянського зразка" з ужитку та їх заміну на сучасний формат. Однак, поки проект закону знаходиться на стадії розгляду, заміна паспортів - необов'язкова, тобто за бажанням.

Якщо закон таки буде прийнятий, то поміняти доведеться всім, хто досягне відповідного віку для вклеювання наступного фото. Заміна буде робитися автоматично.

Зокрема, в документі прописані такі терміни дії паспорта-книжки, по закінченню яких буде проведена заміна:

- для осіб віком від 16 до 25 років — до дня досягнення особою 25-річного віку;

- для осіб віком від 25 до 45 років – до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 25-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений в період після досягнення особою 25-річного віку до дня досягнення нею 45 років, - фотографія при оформленні паспорта;

- для осіб віком від 45 років – безстроково за умови, що до дня набрання чинності законом в паспорт вклеєна нова фотографія після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт був оформлений після досягнення особою 45-річного віку, – фотографія при оформленні паспорта.

До того ж нові паспорти видаватимуть у формі пластикових карт у випадку втрати або псування.

Що стосується вартості заміни старого паспорта на новий, то тут є свої нюанси. В даний час, безкоштовно пластикові карти видають тільки 14-річним українцям (до речі, тільки ця категорія громадян відразу отримує документи нового зразка).

Вартість оформлення ID-карти за 20 днів зараз становить 345 грн. Тим, хто захоче швидше оформити документ, доведеться заплатити трохи більше - 471 грн.

Раніше ми повідомляли, народні депутати придумали для українців чергову платну послугу. В Україні хочуть впровадити реєстрацію всіх без винятку домашніх тварин, причому послуга ця буде платною.

На думку відомого українського журналіста-розслідувача Дениса Бігуса, головний сенс цієї ініціативи - "зтрясти дуже багато бабла".

Автор звернув увагу на те, що за новим законопроектом реєструвати в спеціальному державному реєстрі доведеться не тільки котів, собак або БРС, але всіх без винятку домашніх тварин.

"Якщо у вас собачка або кішечка, то вам ще пощастило. Складніше тим, у кого, наприклад, кілька хом'яків або кілька павуків, або мурашина ферма, тим каюк, тому що всіх тварин потрібно захистити і зареєструвати в спецдержреєстрі", – підкреслив Бігус.

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