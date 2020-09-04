Українцям розповіли, як потрібно буде обмінювати зношені банкноти і ті купюри, які будуть виводити з обороту

Про це пише Сьогодні.

Як відомо, НБУ хоче вже восени вивести з обігу монети номіналом 25 копійок. Така ж доля очікує старі залізні і паперові одну і дві гривні.

І з 1 жовтня монета в 25 копійок перестане бути засобом платежу.

Своїм розпорядженням регулятор зобов'язав всі без винятку банки приймати зношені гривні на обмін і встановив критерії зносу купюр.

"Повинен бути обов'язково чітко прописаний номінал, купюра повинна бути цілісна. Тобто якщо у вас, припустимо, є одна третина папірця, то однозначно вам її не поміняють. А якщо вона порвана і склеєна – у вас все одно це приймуть", – попередив експерт Олег Пендзин.

Скільки держрегулятор в особі НБУ утилізує купюр-стільки ж і віддруковує. Здати без комісії можна тільки гривню, а інші кошти — з комісією 10%.

"Просто металеві гроші значно довговічніші, ніж паперові. Далі банк здає ці гроші в Національний банк України, а звідти - на монетний двір для подальшої утилізації. Вони знищуються, і отриманий папір йде на подальшу переробку для друку нових грошей", – додав Пендзін у спілкуванні з журналістами.

Відзначимо, що завдяки виведенню з обороту 25 копійок планується зробити простіше і зручніше готівкові розрахунки.

На даний момент монети номіналом в 25 копійок не розмінюються, адже з обороту виведені монети номіналами 1, 2 і 5 копійок. Виведення монети позбавить від цієї проблеми.

Також вилучення монет номіналом 25 спростить готівкові розрахунки, не впливаючи на інфляцію. Плюс вилучення монет полягає і в тому, що витрати держави і учасників готівкового обігу, що займаються виготовленням, транспортуванням і зберіганням, стануть нижче.

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