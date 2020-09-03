Стало відомо, працівники яких сфер заробляють в Україні найбільше

Зарплати українців останнім часом продовжують потроху зростати. Так, у липні вони зросли на 225 гривень, а середня зарплата по країні досягла позначки в 11804 гривні. Видання «Сьогодні» розповіло, працівники яких сфер в Україні отримують найбільше.

Так, з'ясувалося, що в липні в порівнянні з попереднім місяцем зросли заробітки всіх українців, крім працівників охорони здоров'я та освіти. При цьому у вчителів зарплати впали на 14,5% (до 9328 грн), а у медиків – на 3,2% (8560 грн). У працівників виробничої, наукової та технічної діяльності зарплата залишилася незмінною.

Найменше зросли зарплати за червень у працівників будівельної сфери - на 3,1% (до 9948 грн), а ось найзначніше підвищення спостерігалося в в громадському харчуванні та готельному бізнесі – до 11,7% (до 5815 грн).

За підсумками липня найприбутковішими сферами в Україні став банківський сектор із зарплатами в 20 352 грн (+5,3%), IT-сфера – 19 789 грн (+4,6%) і сфера держуправління і оборони – 17 639 (+7,6%).

Найменше заробляють працівники готельного бізнесу, громадського харчування та охорони здоров'я (8560 грн, або мінус 3,2%).

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