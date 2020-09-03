Відома українська співачка Надя Дорофєєва постала в спокусливому образі зайчика
Зірка вже давно завоювала величезну популярність, тому раз у раз в Instagram з'являються фан-групи, присвячені їй, пише Politeka.net.
Так, на одній з таких сторінок з'явилися фото красуні, де вона позує в грайливому образі в компанії красенів, серед яких виявився колега Наді - Олексій Завгородній (Позитив).
Артистка позувала в атласному чорному боді, що ідеально виділяв її вигини. Зокрема, не можна не звернути уваги на тонку талію і пружні сідниці, які випирали зі спокусливих вирізів. При цьому на красуні були також сітчасті колготки.
Доповнила артистка образ грайливими вушками зайчика на голові, блискучим бантиком на шиї і білим хвостиком.
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"Підтягуйтеся ближче до екранів!
Можливо, це приквел екшену, далеко не драма...", - написали автори поста.
За годину пост зібрав десятки лайків.
"Очманіти. Зірка, Шахерезада. КАЗОЧКА. ЯК. ПРЕКРАСНА. І. свіжа. ВСЯ. ІСКРИТЬ. ЗАПАЛ. НЕЗЕМНИЙ. Дорофєєва🔥АГА😍", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити, що в такому образі Дорофєєва з'явилася в мюзиклі, знятому українським співаком Дімою Монатіком.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва постала в купальнику сіро-білого кольору. Тонкі лямки натягнулися під вагою принад красуні. Також не можна не помітити, що крихітні трикутники тканини ідеально підкреслили груди знаменитості.
Зірка завершила образ солом'яним капелюшком і яскравим макіяжем. Надя не дивилася в камеру, а відкрила губи і дивилася вдалину.
Нагадавши, грайлива Дорофєєва зняла з себе все і розвалилася на галявині: "травичка не лоскоче".
Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва побешкетувала в басейні в мікро купальнику, Потап не витримав.
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