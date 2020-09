View this post on Instagram

Подтягивайтесь ближе к экранам! Возможно, это приквел экшена, далеко не драма… ⠀ ⠀ Ищи полную версию мюзикла #РИТМ на канале MONATIK . Спасибо @monatik_official огромное и всей большой команде ! спасибо @tanumuino ! Как же всё это красиииво ♥️ спасибо @denis_stulnikov и большое спасибо @ivfrolov @frolovheart за невероятный образ @olaazh ♥️ mua @kuzikova @stetsjulia ⠀ #ЖивиЯкТанцюєш #ритм #надядорофеева