40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, заворожила красою у вечірній сукні

Зірка регулярно викладає в Instagram фото в різних образах і давності, передає Politeka.net. Цього разу знаменитість вирішила опублікувати архівне фото, де вона позує в красивій сукні.

Ольга постала в чорному мереживному вбранні, яке трималося на її грудях. Модель розпустила довге волосся, забравши від обличчя пасма. Її елегантний образ завершили круглі сережки у вухах.

Куриленко посміхалася і дивилася в сторону. Легкий макіяж лише підкреслив неймовірну красу артистки.

Очі були виділені чорним олівцем, а губи - блиском нюдового відтінку.

За годину пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Оля, до біса хороша! Око не відвести)) наша головна Зірочка в Голлівуді!", "Косити під Джолі нерозумно. Відписка. Краще б свій стиль розвивала", " красива😍", " Ой, красуня👍🔥😚😚👑😊😚", "казково красива❤️","..Очі Твої-зелені сапфіри, дивлюся я в них і потопаю знову.. Душі, дзеркальна мить, любов'ю заворожує знову..."🌺 😉",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко опублікувала фото, на якому позувала у білій маєчці.

Легка тканина обтягнула невеликі груди зірки, які були ледь помітні, адже модель виставила перед собою руки. В останніх зірка тримала пістолет, направивши його вперед і ніби цілячись.

Волосся у актриси було зібране, щоб не заважало.

Даний кадр був узятий з фільму "Квант милосердя" 2008 року.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

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