Українцям повернули гроші за пробне тестування на ЗНО-2020

На сторінці Мінфіну у Фейсбук повідомляється, що до 1 вересня Міносвіти спільно з ПриватБанком повернуло гроші за пробне тестування 132 218 українцям. Загальна сума повернутих коштів склала 32,7 мільйона гривень.

При цьому поки було повернуто тільки 62% від усіх грошей. Всього мова йде про суму в 52 450 гривень. Всього їх мають повернути 218 663 учасникам пробного ЗНО. Передбачається, що гроші повинні бути виплачені всім до 1 грудня.

Цього року через вируючий у країні і світі китайський вірус було вирішено проводити пробне ЗНО онлайн, а не в навчальних закладах. Таким чином, українці писали пробні тести 15 і 17 червня вдома. Через рішення уряду про скасування пробного тестування в навчальних закладах його учасникам було вирішено повернути гроші за тестування.

Кошти виплачуються з грошей Фонду для боротьби з COVID-19, які були спрямовані в Приватбанк.

Раніше ми писали, що батьки українських школярів панікують через загрозу зараження китайським вірусом.

Зокрема, учень, заражений вірусом, прийшов на уроки до школи Бердянська Запорізької області. Захворювання було підтверджено лабараторно, в школі терміново провели комплекс протиепідемічних заходів.

Батьки почали панікувати по всій Україні, адже з початком навчального року в рази зростає ризик підчепити вірус. Дійшло до того, що в деяких школах батькам дають на підпис папір, де зазначено: "Школа не несе відповідальності за поширення вірусу".

Нагадавши, ЗНО-2020: У Міносвіти зробили важливу заяву, "зросла кількість...".

Як повідомляла Politeka, батьки забили на сполох через нові "правила", документ: "Школа відповідальності не несе".

Також Politeka писала, що Міносвіти екстрено звернулося до українців після ЗНО-2020, що треба знати.