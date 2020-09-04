Двадцять років тому, 3-го вересня, вперше був показаний кліп "Попытка №5," що дав початок кар'єрі молодих артисток

На честь ювілею однієї з найпопулярніших груп, екс-учасниці почали масово вітати шанувальників і колег зі значущою подією. Однією з перших стала Еріка Герцег:

"20 років прекрасних хітів і неймовірних жінок🔥 Дякую Костянтин @meladzemusic за творчість гор пишаюся, що 7 років могла бути частиною історії цієї легендарної групи!🤍», - написала дівчина. Пропонуємо вашій увазі топ фото всіх складів дівчат, що стали частиною групи «ВІА Гра».

За двадцять років існування групи, склад багато разів змінювався. Солістки йшли з "ВІА Гри", щоб спробувати щастя в самостійному плаванні, але зробити успішну сольну кар'єру вдавалося одиницям.

Альона Вінницька була однією з найперших учасниць групи «ВІА Гра». У колективі вона провела три роки і змогла домогтися великих успіхів: пісні "спроба №5" «" я не повернуся«, " Стоп! Стоп! Стоп " стали хітами. Однак, через стрес, гастролей і конфлікт з Анною Сєдоковою дівчина вирішила піти.

«Ми з Надею Грановською ніколи серйозно не сварилися. Коли до нас долучилася Аня Седокова, стало, звичайно, складніше«, - розповідала одного разу співачка в програмі»Зірковий шлях".

Надія Мейхер-Грановська одна з найпопулярніших зірок, яка прославилася в групі. Вона була однією з "золотого" - найпопулярнішого складу групи, разом з Седоковою і Вірою Брежнєвою. Артистка кілька разів покидала групу, але щоразу поверталася.

Тетяна Найник стала солісткою, коли Надія Грановська вперше покинула колектив, вийшовши в декрет. У складі "ВІА Гри" Найник була трохи менше року, а після покинула проект.

Анна Седокова була однією з головних зірок колективу, вона отримувала кращі партії в піснях, багато фотосесій та інтерв'ю, але в 2004-му вона покинула колектив, щоб присвятити себе коханій людині і майбутній дитині – малятку Аліні.

Про роботу Сєдокова згадує в негативному ключі:

"Костя Меладзе весь час жорстко маніпулював нами не як артистками, а як жінками. Дуже сильна маніпуляція на рівні: "Ну що, хто стане моєю музою сьогодні?». Створювалася така конкуренція, в якій постійно треба було доводити, що ти краще», - сказала під час бесіди в прямому ефірі з Олею Поляковою зірка.

Віра Брежнєва почала роботу в групі в 2003 році, а також через деякий час стала причиною одного з найгучніших скандалів в історії групи. Всього Брежнєва пробула в групі чотири роки, а також отримала не тільки славу, але і зустріла свою любов. Правда, для цього довелося розбити сім'ю. У 2013-му, коли продюсер розлучився з дружиною, про роман композитора і віри дізналися всі. Пара одружилася через два роки і зараз вони щасливі в шлюбі незважаючи на всі чутки.

Світлана Лобода в колективі співала всього кілька місяців, вона замінювала Анну Седокову під час її Декрету. Після відходу з "ВІА Гри" Світлана змінила імідж і зробила упор на харизму і європейське звучання пісень. Зараз зірка-одна з найефектніших артисток України і РФ, що влаштовує концерти за кордоном, виховує двох дочок і приховує особистість нового коханого.

Альбіна Джанабаєва була не менш скандальна, ніж Віра Брежнєва. Як з'ясувалося на момент Запрошення в групу Альбіна давно була коханкою Валерія Меладзе і навіть встигла народити від нього сина. Пара успішно приховувала свої стосунки аж до 2009 року, аж до самого розлучення співака з законною дружиною.

Христина Коц-Готліб прийшла на зміну надії Грановській, яка в 2005 році тимчасово покинула колектив. Звільнили дівчину раптово, під час відпочинку вдома в Донецьку. Вдома артистка отримала повідомлення від продюсерів, що вони більше не мають наміру з нею працювати. Для Коц-Готліб це стало повним потрясінням. Зараз Христина продовжує працювати у сфері шоу-бізнесу.

Ольга Романовська рівно через рік після підписання контракту покинула колектив через вагітність.

"Думаю про той період, і в пам'яті відразу спливає епізод, коли мені прийшло повідомлення від Кості Меладзе. Він писав, що я нікчемність, що без "ВІА Гри" я ніхто. Причому я не розуміла, за що завинила. Я намагалася зателефонувати йому, запитати, що сталося, але трубку ніхто не брав. Пізніше Костя поводився так, ніби нічого не сталося. Повідомлення від Меладзе досі являютс моїм головним страхом", - розповідала одного разу зірка.

Меседа Багаудінова була солісткою колективу півтора року, і за цей час встигла знятися в чотирьох кліпах. Потім в "ВІА Гру" в черговий раз повернулася Надія Грановська. Після цього артистка почала сольну кар'єру, встигаючи паралельно будувати і особисте життя.

Тетяна Котова прийшла на заміну Брежнєвій. Котова на той момент виграла титул "Міс Росія" і була дуже популярна. Тетяна добре вписалася в колектив, але практично відразу у неї почалися конфлікти з Альбіною Джанабаєвої. В інтерв'ю вона розповіла, що Джанабаєва на неї дуже часто зривалася.

Єва Бушміна працювала в колективі два роки, коли популярність групи впала, а в грудні 2012 року група все-таки розпалася, через що Єві довелося починати сольну кар'єру, але її пісні не були популярні.

Санта Дімопулос повинна була замінити надію Грановську, яка в черговий раз вирушила в сольне плавання. Примітно, що на момент участі в колективі Санта вже була матір'ю, вона виховувала сина Даніеля, якого народила від шоумена Андрія Джеджули.

Еріка Герцег працює в групі досі, хоча і збирається почати сольну кар'єру в найближчі місяці, практично сім років вона присвятила групі. Також вона стала причиною чуток про розлучення Меладзе з Брежнєвою, яка пізніше заявила, що чоловік їй не зраджував з молодою блондинкою

Анастасія Кожевнікова застала розквіт нової "ВІА Гри«, коли послідовно вийшли два хіти — » Перемир'я «і»у мене з'явився інший". Після відходу Міші Романової, дівчина поспішила покинути групу і стати сольною співачкою, хоча і безуспішно.

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