Українців приголомшили новими поборами з приходом осені 2020

Як розповіла співзасновник ГО «Батьки SOS» Олена Парфьонова, місячна сума поборів у школах може доходити до 1500 гривень, передає УНІАН.

До традиційних зборів грошей на ремонти, привітання з Днем вчителя, зошити, підручники, охорону цього року додався «пакет «на боротьбу з ковід». Тепер за рахунок батьків намагаються окупати антисептиків, і серветки, і рукавичок, і паперові рушники.

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Суми варіюються від 200 гривень до 1000-1500.

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"Навіть під час карантину були навчальні заклади, які продовжували збирати кошти, придумуючи якісь дурниці про те, на що вони потрібні. Це дуже болюче питання. Ми постійно чуємо:» це потрібно для ваших дітей «або»школа помре без грошей батьків". Але вона жива", - розповідає активістка.

За підсумками опитування батьків у Києві в 2017 і 2018 роках виявилося, що в цілому вони щорічно платять 2,5 млрд грн на рік.

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Однак не завжди просять гроші.

«У сільській місцевості батьки несуть до школи продукти. Це жахає, коли батькам кажуть: "не передбачені гроші на харчування. Принесіть хліб і два відра картоплі". У нас ХХІ століття, але в сільській місцевості, якесь середньовіччя. І враховуючи, що в сільській місцевості розташовано 62% українських шкіл, це катастрофа», - зазначає активістка.

Нагадавши, батьки забили на сполох через нові "правила", документ:"Школа відповідальності не несе".

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