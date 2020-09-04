Зірки на публіці з'являються в найрозкішніших і дорогих нарядах, проте в реальному житті одягаються зовсім інакше

Тіна Кароль віддає перевагу комфорту, Настя Каменських любить спортивний одяг, а Анжеліна Джолі стильні і лаконічні образи в стилі мінімалізм. Причому всіх знаменитостей об'єднує одне-любов до джинсового одягу. Джинсові куртки, шорти і стильні джинси – все це є в гардеробі в кожній з них. В цілому артистки знають, як виглядати в джинсах молодше двадцятирічних моделей:

Широкі джинси з кишенями комфортні і багатофункціональні. А джинси-кльош дуже зручні в дощову погоду, коли тканина помітно осідає і заважає рухатися. Раніше Тіна Кароль влаштовувала фотосесії в класичних джинсах з рівним швом, а ось Дженніфер Еністон є любителькою джинсів з широкою гомілкою, це вже незмінний атрибут її гардеробу ще з 90-х років.

Настя Каменських віддає перевагу щось середнє між класичними джинсами і джинсами-бойфрендами. Втім, Моніка Белуччі також любить дану модель без високої посадки і зайвих прикрас або потертостей.

Ось вже який сезон поспіль скинни не виходять з моди і 2020 не був винятком. Ймовірно, завдяки тому, що облягаюча модель вигідно підкреслює вигини тіла, зірки також вважають за краще дані моделі.

Найчастіше в них можна помітити Анджеліну Джолі, Моніку Белуччі і Ані Лорак. Зірки мають досить струнку комплекцію і виглядають набагато молодше своїх років, завдяки вдалим образам артистки завжди виглядають, немов їм ледь виповнилося 30.

Джинси бойфренди з широкою штаниною і високою посадкою Тіна Кароль носила в молодості, ще до народження сина співачка воліла молодіжний і бунтарський стиль. Настя Каменських з'являється в джинсах подібного крою на прогулянках, а Ані Лорак лише в професійних фотосесіях.

Цього літа полюбилися всім нам рвані джинси (джинси вільного крою з декоративними дірками і потертостями) можна було помітити чи не у кожної зірки.



Наприклад Анастасія Волочкова носить їх постійно, навіть в зимовий період. Дженніфер Еністон віддає перевагу вуличному стилю, тому у неї багато таких моделей, а Ані Лорак одягає дану модель дуже часто перед тим, як відправитися в студію звукозапису.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

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