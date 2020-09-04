Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, звивалася на пірсі заради ефектних кадрів

Красуня запаморочила голову багатьом користувачам мережі, писати Politeka.net. Фанати, які не в силах встояти перед такою спокусницею, створюють відповідні сторінки в Instagram.

Так, в одній з фан-груп з'явилося архівне відео Квітко, де вона позує в спокусливому купальнику. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Красуня одягла купальний наряд з пікантним вирізом посередині. З великого декольте ледь не вивалювалися груди знаменитості, але її це анітрохи не бентежило, навпаки вона всіляко звивалася.

Тонку талію моделі обвила тканина, що нагадує пояс.

Зірка розпустила довге волосся і пограла з ними, відкидаючись назад. Очі Квітко прикрили стильні окуляри.

За три години відео подивилися понад 2000 разів.

Користувачі мережі були в захваті від побаченого і похвалили зірку за настільки сміливі кадри.

"Хороша до непристойності", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в чорному купальнику з великим декольте. Виріз був дуже пікантним і груди ледь не вистрибували з нього.

Тонка чорна тканина обтягнула струнку талію моделі, а поясок підкреслив її ще більше.

Зірка була вологою після купання, зокрема, і її волосся, яке вона закинула назад.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко повеселилася в простому білому бікіні з прозорими лямками на стегнах і тоненькій тканині. Щоб приховати надмірно оголені форми, знаменитість навіть прикрила частину грудей руками знизу, проте решту виставила.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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