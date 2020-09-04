Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, звивалася на пірсі заради ефектних кадрів
Красуня запаморочила голову багатьом користувачам мережі, писати Politeka.net. Фанати, які не в силах встояти перед такою спокусницею, створюють відповідні сторінки в Instagram.
Так, в одній з фан-груп з'явилося архівне відео Квітко, де вона позує в спокусливому купальнику. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Красуня одягла купальний наряд з пікантним вирізом посередині. З великого декольте ледь не вивалювалися груди знаменитості, але її це анітрохи не бентежило, навпаки вона всіляко звивалася.
Тонку талію моделі обвила тканина, що нагадує пояс.
Захмеліла блондинка з "Квартал 95" блиснула красою у величезному декольте: "Просто захват!"
Нестаріюча Дженніфер Лопес вразила наповал пружними формами в бікіні: "50 років, вогонь!"
Новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення
Пугачова, яка схудла, в міні-спідниці і кедах викликала фурор в школі Лізи і Гаррі: "Першокласна дівчина"
Зірка розпустила довге волосся і пограла з ними, відкидаючись назад. Очі Квітко прикрили стильні окуляри.
За три години відео подивилися понад 2000 разів.
Користувачі мережі були в захваті від побаченого і похвалили зірку за настільки сміливі кадри.
"Хороша до непристойності", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в чорному купальнику з великим декольте. Виріз був дуже пікантним і груди ледь не вистрибували з нього.
Тонка чорна тканина обтягнула струнку талію моделі, а поясок підкреслив її ще більше.
Зірка була вологою після купання, зокрема, і її волосся, яке вона закинула назад.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко повеселилася в простому білому бікіні з прозорими лямками на стегнах і тоненькій тканині. Щоб приховати надмірно оголені форми, знаменитість навіть прикрила частину грудей руками знизу, проте решту виставила.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів