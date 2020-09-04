Зірки Голлівуду починали свої кар'єри в різних віках

Подивімось на знаменитостей, і порівняємо їх ролі і зовнішність тоді і зараз, передає Politeka.net.

Анджеліна Джолі знялася в комедії "У пошуках виходу", коли їй було всього сім років. У цій картині також з'явилися її батько і мати: актор Джон Войт і актриса Маршелін Бертран.

Одна з найбільш пам'ятних ролей за останній час у зірки у фільмі "Малефісента: Володарка темряви".

Дженніфер Еністон знялася у своєму першому фільмі "Табір Кукамонга" у віці 21 року. Зіркою вона прокинулася лише після появи в серіалі "Друзі". На даний момент красуня знімається в іншому серіалі "Ранкове шоу", де зіграла телеведучу, яка бореться за свої права і краще життя.

Ніколь Кідман в 16 років дебютувала у фільмі «Різдво в Буші». Кар'єра красуні росла вгору, а зараз вона знімається в серіалі «Велика маленька брехня», а також з'явилася у фільмі "Скандал".

Єва Лонгорія виконала роль в епізоді "Беверлі-Хіллз, 90210", коли їй було 25 років. Після цього в актриси був ряд дуже популярних ролей, зокрема, торік вона з'явилася в картині «Дора і загублене місто».

Джим Керрі в 19 років дебютував у фільмі "Гумове обличчя". Після цього у артиста була маса ролей в кіно. У 2020 році він знявся у фільмі «Сонік в кіно».

Білл Мюррей першу роль отримав у 29 років у комедії «Фрикадельки», кар'єра артиста злетіла вгору, він знявся й у фільмі «Мисливці за привидами». Торік артист з'явився у фільмі "Zомбіленд: контрольний постріл".

Кінодебют Х'ю Джекмана відбувся в кримінальному трилері "Профіль серійного вбивці". Одна з найбільш пам'ятних його ролей у фільмах про героя коміксів Росомаха. Одна з останніх ролей в картині "Бездоганний".

Нагадаємо, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:»не може пробачити".

А ще Politeka писала, що підступна Джолі збирається знищити Пітта будь-яким способом: "вирок буде винесено...".

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