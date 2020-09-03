Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала себе, розповівши про свято

На фото красуня сиділа на підлозі в блузці. На Котова не було штанів і швидше за все, трусиків. Тетяна прикрила свою найпікантнішу красу кавуном, щоб нічого не засвітити. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила співачка яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Happy birthday to me!

І знову третє вересня...

З дитинства я була тим ще стратегом. Мені вдалося перетворити пісню " 3 вересня» на власне свято.

Тепер, коли вся країна на чолі з Шуфутинським наспівує мій хепі нед - гімн, так би мовити — це означає, що на дворі осінь, всі діти країни пішли в школу, а мій телефон розривається від ваших привітань", - написала Котова.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Соковита", " Вогонь. Гаснути.. все", " Богиня, з днем народження дорога ! Нехай не гасне світло в твоїх очах, не закінчуються ідеї в голові і в серці не згасне любов".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи «ВІА Гра» Тетяна Котова знайшла спосіб відпочити і насолодитися влітку навіть на карантині.

У зв'язку з пандемією, що охопила світ, плани дуже багатьох людей на літній відпочинок за кордоном зазнали краху. Однак найбільш активні все ж знайшли гідну альтернативу в межах рідної країни.

Нагадавши, екс-ВІА Гра Тетяна Котова без сорому відчинила сорочку, засмущавши все

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