Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка "ВІА Гра", показала себе, розповівши про свято

На фото красуня сиділа на підлозі в блузці. На Котова не було штанів і швидше за все, трусиків. Тетяна прикрила свою найпікантнішу красу кавуном, щоб нічого не засвітити. Волосся у дівчини було розпущеним, а образ доповнила співачка яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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Happy birthday to me! 🧡 ⠀ И снова третье сентября... ⠀ С детства я была тем ещё стратегом 😅 Мне удалось превратить песню «3 сентября» в собственный праздник 💃🏼 🎶 🥂 🎁 Теперь, когда вся страна во главе с Шуфутинским напевает мой хэппибездей - гимн, так сказать — это значит, что на дворе осень, все дети страны пошли в школу, а мой телефон разрывается от ваших поздравлений 🥳 🎈 ⠀ И я счастлива! ✨

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"Happy birthday to me! 

І знову третє вересня...

З дитинства я була тим ще стратегом. Мені вдалося перетворити пісню " 3 вересня» на власне свято.

Тепер, коли вся країна на чолі з Шуфутинським наспівує мій хепі нед - гімн, так би мовити — це означає, що на дворі осінь, всі діти країни пішли в школу, а мій телефон розривається від ваших привітань", - написала Котова.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Соковита", " Вогонь. Гаснути.. все", " Богиня, з днем народження дорога ! Нехай не гасне світло в твоїх очах, не закінчуються ідеї в голові і в серці не згасне любов".

Повідомлялося, що колишня учасниця групи «ВІА Гра» Тетяна Котова знайшла спосіб відпочити і насолодитися влітку навіть на карантині.

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В этом году, я решила по-полной воспользоваться сложившейся ситуацией и начать путешествовать по России, как и большинство людей, которые хотели выбраться в отпуск этим летом. Понятно, что в Сочи, Анапу, Геденджик и Крым все итак ездили до этого, но я всегда хотела побывать именно на Алтае. ⠀ Горно- Алтайск встретил меня и окутал концепцией экологического курорта и природными программами 🌾🌿🏔 🧡🕊 ⠀ Мы порой так бежим за люксовыми отелями, системой «ол инклюзив», шумными вечеринками, дорогим оборудованием и евро-ремонтом в номерах, что не можем остановиться и насладиться самой природой, подышать воздухом и поймать баланс между «я в городе» и «я есть природа» 🕊🤍 ⠀ А ведь для настоящего расслабления много и не надо: чистый воздух, вкусная правильная еда, приятные глазу природные цвета, мощь и сила Земли, горные-водные источники, кровать и шалле из сруба с ароматом сосны или кедра, травяной сбор и массаж после бани с эфирной каплей можжевельника. Слышишь как ароматно звучит? 💚 ⠀ Спасибо @marin_ostrov.altay за гостеприимство и такой новый для меня туризм.

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У зв'язку з пандемією, що охопила світ, плани дуже багатьох людей на літній відпочинок за кордоном зазнали краху. Однак найбільш активні все ж знайшли гідну альтернативу в межах рідної країни.

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