Українська співачка Настя Каменських приміряла легендарний образ Моніки Белуччі і викликала бурю емоцій

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала серію фото в ретро-вбранні на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На них Настя з'явилася в довгій сукні з квітковими візерунками і бездонним декольте, яким виконавиця вигідно блиснула в одному з кадрів. Образ фатальної красуні доповнила маленька чорна сумочка, що повисла на плечі. Каменських розпустила волосся і випустила на волю кучерики, а також зробила яскравий макіяж. На одному з кадрів вона злегка зігнулася, витягнула руки і здавила свій бюст.

"Перший день осені все ще по-літньому теплий, але внутрішнє відчуваєш зміни 😌 щось завершилося, а щось-тільки почалося ✨ вірю, що нова пора готує нам багато приводів для радості. А я в свою чергу готую для вас дещо дуже незвичайне і грандіозне 🔝 🚀 ну що, вперед?",- підписала фото знаменитість.

Користувачі соціальної мережі захопилися новим образом Насті Каменських в коментарях і звернули увагу, що вона скопіювала Моніку Беллучі зі знаменитого фільму 2000-х:

"Немов Малена з кіно)"; "чим то нагадали Малену. Моніка Белуччі."; "Схожа на Моніку Беллуччі"; "нагадала Моніку Белуччі з фільму "Малена"😍"; " класика краси✨ 😁 👌"; "неначе не з нашого часу, настільки чуттєво і в той же час так жіночно.Чудові фото, хочеться дивитися і дивитися. Благополуччя Вам у всьому і безмірного щастя!!!"; "На цьому фото на молоду Моніку Белуччі схожа👍 🔥"; "Анастасія ви мені на цьому фото ну вже дуже схожі на актрису з телесеріалу просто Марія❤️"; "вдало скопіювала образ Моніки Беллуччі"; "вилита Моніка Белуччі"; "Настя, така красуня! Потап творить чудеса! Точніше - ваша любов❤️".

Нагадавши, щаслива Каменських у відвертому купальнику показала бюст після поповнення в родині:"Груша".

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