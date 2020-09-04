Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала головний скарб

На фото Сьюзі здалася в чорній білизні і чоботях. Красуня розвернулася спиною і присіла навпочіпки, демонструючи свою гордість - сідниці. Рум'яна п'ята точка У Кортес просто ідеальна, що змогли оцінити ще раз фанати на фото. Волосся модель вирішила залишити розпущеним, а позувала на тлі дивана. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Bellisima", "з долею не борються, краще нехай бере нас за волосся і тягне, куди хоче"," чудова"," цукерки, які малюють"," дуже красиве тіло"," Дитинко, я з Дубая, так як відповідь дасть тобі 10 тисяч доларів на викуп в Дубай, ти мені подобаєшся"," моє життя, яке красиве тіло", " красива матуся краща з Instagram!", "Ким би не був Мессі, я б вже все це з'їв".

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На фото красуня позувала в невидимій білизні, яка апетитно обтягувала як бюст дівчини, так і п'яту точку. Дівчина спокусливо вигнулася, демонструючи залишені від поцілунків сліди помади на грудях.

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