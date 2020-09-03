Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала стильний кадр в новому образі
Настя щодня публікує нові Сторі в Instagram, щоб привертати увагу фанатів до себе. При цьому модель з нестандартними параметрами любить акцентувати увагу саме на своєму тілі, оголюючи його завдяки вигідній рекламі нижньої білизни і піжам з купальниками.
Цього разу дівчина в мокрому бікіні повеселилася в простому білому бікіні з прозорими лямками на стегнах і тоненькою тканини-спеціальному бра замість стандартного ліфчика. Щоб приховати надмірно оголені форми, знаменитість навіть прикрила частину грудей руками знизу, одноко інше виставила, млосно прогнувшись і відкинувши назад мокрі пасма.
Фанати, цілком очікувано, байдужими не залишилися:
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"Ти красива з голови до п'ят, але твої величезні сі*ьки зводять мене з розуму, мамочка", "Камон, дитинко, це дуже круто", " Красива дівчина №1 в світі 💖", «зобрази що-небудь особливе для мене», «повинно бути, це було до її останньої пересадки жиру 🤣», «Дамочка мрії така чудова ❤️💕», «ти не можеш показати такі погані речі😂 😂 😂 😂 😂", " Ви відчуваєте розтяжки?", "Гаряча мама", " мені так весело дивитися на всі твої фотографії, що я ніколи не ляжу спати сьогодні ввечері. Ну що ж. Кому взагалі потрібен сон?, "- ідеальна жінка.
Раніше пишнотіла модель похвалилася сонячним фото з відпочинку. Як відомо, яскраві кадри знаменитості постійно з'являються на фан-акаунтах. Багато захоплюються фігурою моделі з нестандартними формами - при низькому зростанні вона важить більше 70 кілограм і абсолютно не соромиться цього.
Більш того, дівчина намагається підкреслювати саме свої груди і сідниці, адже вважає, що виглядає чудово і не збирається худнути. З цієї причини модель навіть припинила співпрацювати з кількома магазинами, які тредовали, щоб Квітко скинула зайву вагу.
Зараз вона рекламує білизну, купальники і модні піжами, проте фанатам це подобається і сотні коментарів під постом зірки - тому підтвердження. Цього разу Анастасія блиснула достоїнствами в Кораловому бікіні, сміливо посвітивши сідницями, навмисно повернувшись до об'єктива спиною.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
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