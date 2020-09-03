"Це предмет для тортур або..."

22-річна українська модель Олександра Кучеренко викликала фурор в мережі новим відео, показавши, який сюрприз їй підніс чоловік - ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала в мікроблозі в Instagram відео зі своєю безцінною реакцією на подарунок (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Комаров на перших секундах відкриває дерев'яну шухлядку з вигравіруваними на ній ієрогліфами і демонструє дружині її вміст. У цей час Олександра за кадром сказала, що "відчуває якийсь підступ". Усередині виявилися якісь довгасті висушені предмети.

Олександра заволала від подиву і жаху і "звалилася" на подушки дивана, прикриваючи обличчя руками. Дівчина розсміялася, але часом здавалося, що плакала теж.

Комаров розкрив, що в коробці: висушені жаби.

"Я вже давно звикла до того, що @komarovmir зі своїх експедицій привозить мені екзотичні подарунки.. але ось щоб прям настільки??? Коротше, дивіться новий сезон #міранавиванку вже зараз на 1 + 1 🤣 🤣 🤣 #soundon #недляслабонервних", - підписала кадри Кучеренко.

Користувачі тут же кинулися коментувати побачене:

"Вибаглива дівчина сушені жаби не сподобалися" - "ні, подарунок дуже цінний. Ось дізнаєтеся чому!)"

"Дімка той ще романтик 🥰 P. S: подарунок прикольний, екзотика"

"Діма роздобув предмет для тортур 😄 😈 "

"🤣у мене така ж реакція"

"😂👍 прикаліст. Молодець. В житті тільки сміх врятує. І чудоромантика 😆 👍 "

"Круте відео, ви тут такі щирі, це шалено мило ☺ "

"Фі Блін) я їх прям гидую))"

"Офігеть)))! Мені спочатку на змії здалося, а ні!)))"

"А це жаби....мені здалося засушені піс*ни"

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