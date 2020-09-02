Модель Демі Роуз подражнила шанувальників сміливим чином в одній кофті

Популярна Інста-діва, що запам'яталася багатьом як "британська Кардашьян", поділилася новими спекотними фото зі своїми передплатниками. Про це повідомляє Politeka.net.

На кадрах Демі позує в на перший погляд незвично закритому для себе вбранні. На ній стильний рожевий світшот з яскравим принтом. Кофта досить довга, однак, коли Роуз сідає, можна помітити, що під нею нічого немає. Так, дівчина явно порахувала штани або шорти зайвими для цього образу, проте на фото, де вона сидить, непомітні навіть трусики.

Таке вбрання дозволяє моделі продемонструвати свої пишні стегна і стегна у всій красі.

Демі чуттєво позує на ліжку на тлі великого вікна з видом на природу.

Шанувальники юної моделі прийшли в захват від її нового образу і відзначили, що в ньому вона виглядає дуже милою.

Раніше ми писали, що Демі в черговий раз нагадала, що їй дійсно є, що показати.

Так, на нових знімках вона позує під відкритим небом на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичайний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.

На фотографіях модель показала фігуру з усіх ракурсів, повертаючись до камери то обличчям, то спиною. На знімках ідеально видно пишні груди красуні і пружні сідниці, схожі на стиглий горішок. Вид красуні на фото просто ідеальний.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.